Republički hidrometeorološki zavod oglasio se novom meteorološkom najavom i doneo dobre vesti za sve kojima je jaka košava pravila probleme – vetar je u slabljenju i očekuje se njegovo postepeno smirivanje.

Prema najnovijoj prognozi, večeras će u većem delu Srbije biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Kratkotrajna kiša moguća je samo ponegde, i to u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, ali kao retka pojava.

U Beogradu će takođe biti oblačno, uz slabljenje jugoistočnog vetra, dok se u pojedinim delovima grada može očekivati kratkotrajna kiša.

Kakvo vreme nas čeka sutra?

Sutra će vreme biti promenljivo oblačno, ali uz sunčane intervale. U pojedinim delovima zemlje, naročito na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, dok će u donjem Podunavlju i na istoku u jutarnjim satima i pre podne i dalje biti pojačan.

Jutarnje temperature kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će maksimalne dnevne dostići od 18 do 23 stepena.

Prognoza do kraja sedmice

Do kraja nedelje očekuje se promenljivo i umereno toplo vreme. Temperature će u većini dana ostati u rasponu od 18 do 23 stepena.

Padavine će biti kratkotrajne i lokalnog karaktera, uglavnom u vidu pljuskova, sa većom verovatnoćom sredinom dana i tokom popodneva, posebno u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije.