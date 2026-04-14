Otac Gojko Perović je protojerej-stavrofor Srpske pravoslavne crkve, paroh pri Crkvi Svetog Đorđa u Podgorici i arhijerejski namesnik podgoričko-kolašinski. Njegove reči i savete izuzetno cene svi vernici, a ovoga puta se osvrnuo na veoma bitnu temu - da li se gresi naših predaka prenose na nas?

"Sve što je bilo pre, kroz gene i krv, opere se u vodi krštenja. Zato niko ne treba da opterećuje svoj život na taj način."

Posebno pošteni i dobri ljudi kada se suočavaju sa teškim životnim situacijama, te im se čini da nikako da doću do nekoliko trenutaka sreće, znaju da kažu da ispaštaju zbog tuđih greha. A da li je to uopšte tačno?

- To ne bi trebalo da nas opterećuje. Ako nešto postoji, to samo Bog zna. Naša vera tvrdi da ne ispaštamo grehe predaka. Svako ko se krstio, počeo je novi život. Sve što je bilo pre, kroz gene i krv, opere se u vodi krštenja. Zato niko ne treba da opterećuje svoj život na taj način. Da li postoji blagoslov ili prokletstvo na porodicu, to je pitanje Božije volje, a mi to ne možemo ispraviti. Ono što možemo je da živimo pobožno. Prema Jevanđelju, naš život počinje krštenjem, i od tada živimo potpuno novi život - objašnjava otac Gojko i dodaje:



- Što se tiče brige o sebi i porodici, ne možemo sami ispraviti Božiju nameru. Kako je Bog dao blagoslov ili kaznu, tako će to i odnosi. Od ovog pokolenja se očekuje da živi u skladu sa verom, ne odvaja se od Boga i polaže svu nadu u NJega. LJubav prema bližnjima i Bogu ispunjava naše obaveze pred NJim - zaključio je.