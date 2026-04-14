OD SUTRA IZMENE TRASA GSP LINIJA ZBOG RADOVA U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA: Evo kuda će ići autobusi 74, 75, 72N, 18N, 603N i 603NA

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru Zorana Đinđića, u delu od Narodnih heroja do Ulice omladinskih brigada, desna kolovozna traka, u smeru ka centru grada, od 15. do 17. aprila doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Bulevaru Zorana Đinđića na predmetnoj deonici, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U tom periodu linije javnog prevoza saobraćaće na sledeći način:

– vozila sa linija 74, 75, 72N će u smeru ka gradu saobraćati na sledećoj trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Bežanijskoj kosi i aerodromu „Nikola Tesla” saobraćati redovno (i u oba smera u skladu sa trenutnim radovima u Dr Žorža Matea);

– linija 18N će u smeru ka naselju Medaković 3 saobraćati na trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati redovno i u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar;

– vozila sa linija 603N i 603NA će u smeru ka gradu saobraćati na sledećoj trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Narodnih heroja – Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Ugrinovcima saobraćati redovno.

Privremeno se ukida stajalište „Narodnih heroja” za linije 74, 75, 18N, 72N i 603N, a na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti postojeća stajališta JGP-a.

