Džejms Stjuart (65) iz Glazgova rekao je da je imao jake bolove što ga je primoralo da preduzme drastične mere kod kuće.

Otac, koji radi dva posla, tvrdi da nije mogao da priušti da ide u privatnu ordinaciju i plašio se da će nedeljama čekati kod zubara. Odlučio je da iskoristi teg koji ima kod kuće, vezao ga je za zub i tako izvadio zub koji se klatio.



- Imao sam jaku zubobolju, a moj redovni zubar je prestao da radi. Morao bih da se registrujem kod novog zubara, a nisam mogao toliko dugo da čekam. Pretpostavio sam da će to trajati nedeljama, pa sam odlučio da stvar uzmem u svoje ruke.





Džejms je bolnu proceduru koju je sam smislio sproveo kod kuće.

- Bio sam u agoniji, pa j sam smislio plan. Stao samna stolicu i skinuo teg. Dve sekunde bola, pa olakšanje – nema više agonije.

Nakon što je izvukao zub, uzeo je alkohol da očisti ranu. - Ispirao sam je votkom uništavajući svaku mogućnost infekcije - dodao je Džejms, prenosi Yahoo.



Snimak neobičnog vađenja zuba se brzo proširio internetom – ali Džejms je upozorio druge da ga ne kopiraju. Korisnici društvenih mreža bili su zapanjeni Džejmsovim ekstremnim rešenjem, a neki zubari su ponudili pomoć, u slučaju da opet zaboli zub.