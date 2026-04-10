Pred građanima Srbije su prvo vaskršnji, a potom i prvomajksi praznici a jedna od najpopuilarnijih i najtraženijih destinacija, kao i prethodnih godina svakako je planina Tara i opština Bajina Bašta.

- Predstojeći praznici donose gotovo potpunu popunjenost smeštajnih kapaciteta na Tari, koja raspolaže sa oko 4.500 ležajeva. Veliko interesovanje turista potvrđuje da je ova planina i ove godine među najtraženijim destinacijama, kažu za RINU u TO Tara – Drina.

Cene privatnog smeštaja kreću se od 50 do 100 evra, dok luksuzniji apartmani dostižu i do 150 evra po noćenju. Turistički radnici ističu da spremno dočekuju goste i da su, prema dosadašnjim rezervacijama, zadovoljni očekivanom posetom tokom prazničnih dana.

Velika posećenost Tare rezultat je njene očuvane prirode, brojnih vidikovaca i bogatog kulturno-istorijskog nasleđa, koji iz godine u godinu privlače sve veći broj posetilaca, dodaju naši sagovornici.

Vidikovci Banjska stena, Sokolarica, Sjenič, Osluša, jezero Perućac koje još nazivaju i srpskim Maldivima, reka Drina samo su neke od lokacija koje će tokom praznika biti pune posetilaca. Osim domaćih, u Nacionalnom parku Tara raste broj i gostiju iz regiona.

Tokom praznika biće organizovan i vaskršnji bazar rukotvorina, koji počinje u petak i traje do utorka, dodatno obogaćujući turističku ponudu ove planine.

