U susret Vaskrsu, prazniku koji se najlepše deli sa najbližima, posebna pažnja poklanja se bogatoj i pažljivo pripremljenoj trpezi. Nakon višenedeljnog posta, na prazničnom stolu neizbežni su specijaliteti od mesa a upravo ovih dana tokom pripreme za praznik, kod mesara se čeka u redovima.

Poznati majstor svog zanata sa Ravne Gore, Predrag Bojović Beli, otkriva tajnu kako da meso za praznike bude savršeno pripremljeno i ukusno.

- Meso sam odvojio, prvo vrat koji ću da stavim u marinadu za roštilj, pršutu za dimljenje, kosti za pasulj, kolenice za kupus, slaninu… Sve mora biti lepo pripremljeno, ukusno i pikantno - rekao je za RINU Predrag.

Dodaje da ga je dugogodišnje iskustvo naučilo da je ključ svakog dobrog jela upravo u kvalitetu mesa i načinu pripreme.

- Najviše volim da spremam kupus, roštilj, da meso usolim i ubacim u marinadu, da napravim dobar sos, da sve bude lepše i ukusnije. Najbolje je meso od svinje, plećka za gulaš, vrat za roštilj, but za šnicle i pršutu. Sve zavisi ko šta voli. Što se tiče slanine, najbolja je od moravki, ali ja preporučujem i takozvanu belu slaninu, dobra je i „Adidas” slanina red mesa, red slanine, kako kaže jedna stara izreka, kroz osmeh kaže ovaj poznati mesar iz zapadne Srbije.

U vremenu praznika, kada se okupljamo oko stola, upravo ovakvi saveti podsećaju da dobra hrana nije samo zalogaj već tradicija, ljubav i trenutak koji se deli sa onima koje najviše volimo.

