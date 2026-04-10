VELIKA PROMENA VREMENA NA VASKRS: Ovo mnogi nisu očekivali - Detaljna vremenska prognoza za praznične dane

Autor:  Milica Krstić
10.04.2026.06:00
U Srbiji danas jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a u planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od -1 do šest stepeni, a najviša od 10 do 15, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Od petka (10.04.) promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. U subotu u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije mestimično kiša, a od ponedeljka (13.04.) kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se ponegde i u ostalim predelima - navodi RHMZ i dodaje:

Mraz do subote 

- Jutarnji prizemni mrazevi (na pet centimetara od tla), a lokalno i slabi mrazevi na dva metra visine, prognoziraju se do kraja sedmice (12.04.), nakon čega će uslediti porast i minimalnih i maksimalnih temperatura.

Prognoza Ivana Ristića


Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže da je došlo do pada temperature i da će se trenutne, više martovske vrednosti zadržati i naredna dva dana.

- Maksimalne temperature će biti od 10 do 15 stepeni, dok će se jutarnje kretati između nule i pet. Ponegde će biti slabog mraza, a lokalno se temperatura može spustiti i ispod nule. Nadam se da će to biti kratkotrajno i da neće naneti štetu voću i mladim pupoljcima - ističe Ristić.

Dodaje i da će do kraja sedmice biti slično vreme kao i da će se smenjivati sunce i oblaci.

- Na Veliki petak slično vreme, a na Vaskrs možemo da očekujemo i manji porast temperature u intervalu od 14 do 18 stepeni. Vreme će biti uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, samo će na višim planinama poput Kopaonika padati sneg. 

Što se tiče naredne nedelje Ristić kaže da od drugog dana Vaskrsa možemo da očekujemo aprilske temperature od 15 do 20 stepeni i moguće lokalne pljuskove.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

