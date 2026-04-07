Taj prag bi za obrazovne profile u četvorogodišnjim srednjim stručnim školama i u umetničkom obrazovanju i vaspitanju iznosio 60 bodova, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete koje je dostavljeno Tanjugu.

Kako se ističe, Ministarstvo prosvete razmatra novine u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2027/2028. godini u cilju unapređivanja kvaliteta obrazovnog procesa i postignuća učenika, a te novine bi trebalo da budu usvojene u narednom periodu.

Predloženo je da se izmeni Pravilnik o upisu učenika u srednje škole u školskoj 2027/2028. godini tako da bi učenici koji su sada sedmi razred imali drugačiji upisni prag za četvorogodišnje srednje stručne škole i gimnazije.

"To je omogućavao upis učenika sa relativno niskim postignućima i predznanjem na obrazovne programe koji su po svojoj prirodi zahtevniji, što je za posledicu imalo otežano praćenje nastavnog procesa, povećani rizik od školskog neuspeha, kao i otežan rad nastavnika u pogledu usklađivanja nastavnog procesa različitim potrebama i nivoima prethodnih znanja učenika. Uvođenjem višeg minimalnog praga teži se smanjivanju ovog jaza, ali i usklađivanju obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada", navode iz Ministarstva prosvete.

Do sada je minimalni prag za upis u gimnazije, kao i na četvorogodišnje obrazovne profile u srednjem stručnom i umetničkom obrazovanju i vaspitanju bio 50 bodova.