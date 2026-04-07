Prema poslednjim podacima, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su čak 93 saobraćajne nezgode, u kojima su povređena 32 lica.Ovaj alarmantan podatak dolazi neposredno pred početak velike akcije saobraćajne policije.Počinje IV Centralna akcija kontrole

Iz Uprave saobraćajne policije najavljeno je da će se u periodu od 9. do 12. aprila 2026. godine sprovoditi IV Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Policajci će biti na svim ključnim deonicama, a fokus će biti na prekršajima koji najčešće dovode do tragičnih posledica.

Na meti kontrole biće:

Prekoračenje ograničenja brzine;

Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci;

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa;

Nepoštovanje propisa u zonama pešačkih prelaza.

Oprez zbog dece i pešaka

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da drastično povećaju opreznost. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu najmlađih i najranjivijih grupa.

- Apelujemo na vozače da smanje brzinu, naročito u zonama pešačkih prelaza. Nikako ne sedajte za volan ako ste konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje. Pokažite dodatnu pažnju i obzir ukoliko u vozilu prevozite dete - navodi se u saopštenju Uprave saobraćajne policije.

Iz MUP-a podsećaju da cilj ove akcije nije samo kažnjavanje, već pre svega povećanje bezbednosti svih građana i smanjenje broja nezgoda koje su obeležile prethodni dan.