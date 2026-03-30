Ovih dana osetili smo tipične novembarske dane pred kraj marta, tmurno vreme sa obilnom kišom i to nakon što je na kalendaru proleće zvanično stiglo. Ipak, jesenjim danima usred proleća moglo bi uskoro da dođe kraj, a oko tačnog datuma kada će sunce ponovo da grane i ogreje nas, saglasni su meteorolog amater Marko Čubrilo, kao i Ivan Ristić koji za "Blic" otkriva da će temperature skočiti za čak 15 stepeni Celzijusa.

Kako najavljuje Ivan Ristić, još jedan ciklon sa hladnim naletom očekuje se sredinom nedelje, oko 1. aprila (i ne, nije prvoaprilska šala), a onda, na sreću mnogih, od sledeće nedelje možemo da očekujemo toplo vreme i prestanak padavina.

- Biće dosta padavina u Bosni, Srbiji, južnije od Save i Dunava. Beograd će biti na granici i padavine će trajati tri dana sve do petka kada sledi otopljenje - otkriva meteorolog Ivan Ristić za "Blic".

Jača afrički anticiklon, stiže topao vazduh

- Razvedravanje sledi od petka i subote i od tada jača afrički anticiklon koji ponovo donosi topao vazduh iz Afrike i zahvatiće veći deo Evrope - dodaje Ristić.

Kako najavljuje, temperature biće u osetnijem porastu između 20 i 25 stepeni, što znači da će skočiti za oko 15 stepeni Celzijusa.

Kako objašnjava, pošto će naglo doći do porasta temperatura, ostaje problem sa snegom, a koji je ovih dana napadao do čak jednog metra, kao na primer u Bosni i Hercegovini.

- Taj sneg mora negde da ode, u sliv Save i Drine koje protiču tuda, što znači da može doći do porasta vodostaja. Na snazi je redovna odbrana od poplava i to obično znači da je reka nadošla i jednom dnevno se prati njeno stanje, a do vanredne odbrane od poplave dolazi kada voda poraste za još metar, ali ona ne znači da će se izlivati, ali znači da se mora "spavati pored reke", da se dežura - objašnjava Ristić za "Blic".

RHMZ izdao je upozorenje da će na Savi narednih dana vodostaji biti u većem porastu i kod Šapca prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se 31. marta 2026. godine.

Do kada će da traje lepo vreme

Na pitanje do kada bi lepo i toplo vreme moglo da potraje i da nas opet ne iznenade jesen usred proleća, Ristić kaže da će ovoga puta toplotna kupola možda i duže da potraje.

- Poslednji put trajala do kraja marta, od nekog 23. februara, pa sve do ovog zahlađenja. Mesec dana nije bilo kiše u Beogradu - dodaje.

Do nove promene vremena u aprila, prema Ristićevim procenama moglo bi da dođe između 15. i 20. aprila, donoseći oblačno vreme i padavine, bez zahlađenja i snega koji se za sada u meteorološkim modelima ne vide.

Oglasio se i Čubrilo: "Još 5 dana jeseni"

I meteorolog amater Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu najavio je da nas za vikend očekuje stabilizacija i jače otopljenje, što znači da ćemo još pet dana jeseni usred proleća.

- Tokom ove nedelje relativno hladno uz česte padavine, a sredinom nedelje vrlo vetrovito. Za vikend počinje promena koja nas uvodi u osetno stabilniji i topliji period koji bi potrajao barem do oko polovine meseca - napisao je Čubrilo.

Kako najavljuje, sutra, 31. marta, očekuje nas slično vreme kao i danas.

- U utorak slično vreme, ali će slabe kiše ili snega preko 800 metara nadmorske visine (mnv) biće uglavnom nad središnjim i južnim delovima regiona, vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, dok će bura duž Jadrana prolazno oslabiti. Dnevni maksimumi bez veće promene ili za koji stepen viši - navodi Čubrilo.

Od srede ciklon iz Sicilije stiže do nas

Ipak, od sredine nedelje se nad jugom Italije, negde u okolini Sicilije očekuje razvijanje ciklona koji bi se zatim kretao na istok ka Grčkoj.

Novo naoblačenje očekuje se u sredu, 1. aprila, koje će tokom dana stizati sa juga i jugoistoka donoseći kišu, a u predelima preko 800 mnv ponovo susnežicu i sneg.

Ciklon nad BiH, Crnom Gorom i većim delom Srbije

U četvrtak bi ciklon uticao na vreme kod nas, posebno nad središnjim i jugoistočnim delovima regiona, tačnije nad većim delom BiH, Crnom Gorom, većim delom Srbije (osim severne Vojvodine) kao i na jugoistoku Slavonije u Hrvatskoj.

- Tamo bi bilo oblačno, relativno hladno i vetrovito uz kišu povremeno, obilniju južno od Save, Dunava i Drave, dok bi na planinama preko 800 mnv padao sneg. Duvao bi jak severni vetar. U sredu maksimumi od 5 do 11, a samo na istoku regiona na kratko oko 15, a zatim ponovo od 4 do 10 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka za početak aprila - objašnjava Čubrilo.4



Kako potvrđuje Čubrilo, smirivanje vremena i prestanak uticaja ciklona se očekuje u petak, dok se za vikend uz jačanje anticiklona očekuje stabilizacija i jače otopljenje te će se uz sunčano vreme dnevni maksimumi kretati od 14 do 21 stepen Celzijusa, dok će u prizemnim delovima biti mraza.

- Pravo prolećno vreme se simulira sve do oko polovine meseca kada je moguće pogoršanje uz kišu, pljuskove i osveženje ali verovatno bez opasnosti od mraza i snega i nizijama - zaključuje Čubrilo.

