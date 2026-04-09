Španski giganti Real Madrid i Barselona poraženi su pred svojim navijačima u utorak u prvim mečevima četvrtfinala Lige šampiona. Bolji od njih su bili fudbaleri Bajerna (2:1) i Atletiko Madrida (2:0), što je izazvalo ljutnju kod domaćina zbog suđenja.

Madriđani su smatrali da su zakinuti za crveni karton nakon starta nad Kilijanom Mbapeom, dok su Katalonci kivni zbog nedosuđenog penala.

Usledilo je prepucavanje. U Barseloni nisu propustili da bocnu Real isitičući da su u 21. veku oni dobili 65, a Madriđani samo dva crvena kartona. A, odgovor je stigao od aktuelnog trenera „kraljevića“ Alvara Arbeloe.

- Ne želim da ulazim u tu vrstu rasprave i analize. Videli smo šta se dogodilo prošlog vikenda i šta se nastavlja iz nedelje u nedelju. To je moje mišljenje, to je ono što gledam svake nedelje - rekao je trener Alvaro Arbeloa na današanjoj pres konferenciji pred meč sa Đironom, aludirajući na suđenje Barseloni protiv Atletika u La Ligi (2:1).

Trener Reala nije hteo direktno da prozove velikog rivala, ali je iz njegovih izjava bilo jasno šta misli.

- Svi znate moje mišljenje, znate šta se dešavalo minulih godina i što će nastaviti da se dešava u Španiji – dodao je Španac.