Ovi mali insekti posebno vole prirodne materijale poput vune, svile i kašmira, a ako se na vreme ne reaguje, mogu napraviti veliku štetu.

Dobra vest je da postoje jednostavni načini da ih se rešite i sprečite njihov povratak, bez upotrebe agresivnih hemijskih sredstava.

Prvi korak je temeljno čišćenje

Stručnjaci preporučuju da najpre potpuno ispraznite ormar, a zatim detaljno očistite police, fioke i sve uglove u kojima se mogu zadržavati jaja i larve.

Ne zaboravite ni prostor ispod ormara i drugog nameštaja, jer se upravo na tim mestima moljci često skrivaju.

Obratite pažnju na tepihe i usisivač

Tekstilni moljci mogu se zadržavati i u tepisima, pa je redovno usisavanje jedan od važnih koraka u njihovom suzbijanju.

Ako primetite veću pojavu moljaca, tepih iznesite na sunce. Toplota i svetlost mogu pomoći u uništavanju jaja i larvi.

Jednako je važno da redovno praznite kesu ili posudu usisivača, kako se insekti ne bi ponovo širili po domu.

Prirodna zaštita za garderobu

Odeću koju ne nosite često najbolje je odložiti u zatvorene kutije ili zaštitne vreće.

Kao prirodna zaštita mogu poslužiti kesice sa lavandom ili komadići kedrovog drveta, čiji mirisi odbijaju tekstilne moljce.

Da bi zaštita bila delotvorna, preporučuje se da lavandu i kedrovinu zamenite novim na svakih nekoliko meseci.

Uz redovno održavanje ormara, pravilno odlaganje odeće i primenu ovih jednostavnih saveta, moguće je značajno smanjiti rizik od pojave moljaca i sačuvati garderobu od neželjenih oštećenja.