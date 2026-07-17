Potraga za ljubavlju danas se sve češće seli na društvene mreže, ali retko koja priča izazove toliko pažnje kao objava Alena, 31-godišnjeg Bosanca koji živi u Švajcarskoj. Njegov video, u kojem je otvoreno priznao da želi da pronađe devojku, postao je viralan i pokrenuo lavinu komentara.

Na početku videa, uz dozu humora, objasnio je da traži Bosanku i našalio se da bi voleo da na taj način konačno umiri majku koja ga, kako kaže, stalno pita kada će pronaći devojku.

„Možda će uspeti ovako, pa da me mama konačno pusti na miru“, napisao je uz objavu koja je za kratko vreme privukla veliku pažnju.

Alen je ispričao da se na ovaj korak odlučio jer nema mnogo prilika da upozna nove ljude. Iako ima kuću u Brčkom, već nekoliko godina živi i radi u Švajcarskoj, gde se preselio nakon odrastanja u Austriji.

Otkrio je da ne izlazi često, zbog čega mu je upoznavanje novih ljudi otežano. Kaže da slobodno vreme najradije provodi vozeći motore ili u dugim šetnjama, a društvene mreže video je kao priliku da možda upozna osobu sa kojom bi mogao da izgradi ozbiljnu vezu.

Nije ni slutio koliko će njegova iskrenost odjeknuti među ljudima. Nakon što je video postao viralan, počele su da pristižu brojne poruke – od onih koji su želeli prijateljstvo do devojaka zainteresovanih za ozbiljno upoznavanje.

Kako je priznao, broj prijava ga je potpuno iznenadio.

– Javilo mi se mnogo ljudi iz celog sveta. Nisam očekivao ovakvu reakciju i zaista sam srećan zbog svega što se dogodilo. Još nisam stigao svima da odgovorim, pa je upoznavanje i dalje otvoreno – rekao je Alen.

Njegova objava izazvala je i mnoštvo pozitivnih komentara. Mnogi su pohvalili njegovu hrabrost i iskrenost, ističući da je osveženje videti nekoga ko otvoreno govori o želji da pronađe životnog partnera.

Korisnici društvenih mreža masovno su označavali svoje prijateljice, poželeli mu sreću i poručili da se nadaju da će upravo zahvaljujući ovoj neobičnoj ideji pronaći ljubav svog života.