Sedamnaestogodišnji tigrasti mačak je ugledao novi kavez šteneta Levija sa kojim živi u istoj kući. Odlučio je da je to savršeno mesto za dremku - i to je bio kraj priče. Oba ljubimca su bila spremna da se bore šapama za najudobnije mesto u kući, a njihov vlasnik je snimio celu borbu.

Snimak je dobio više od dva miliona pregleda na TikToku i četiri miliona na Instagramu.

Komentatori na društvenim mrežama smatrali su mačje mrzovoljno lice urnebesnim. Jedan korisnik je napisao: „Možete pročitati na njegovom licu: 'Ne idem nikuda'.“ Već je znao da ima više strpljenja od mladog, nemirnog šteneta i bilo je samo pitanje vremena kada će se to isplatiti.

„Mačka je bila tako dobra“, primetio je drugi korisnik. „Nije koristio kandže, samo šape, a štene se samo igralo. Imate veoma nežne kućne ljubimce.“

Dresura u kavezu može imati brojne koristi i za psa i za njegovu porodicu, posebno ako se započne dok je pas još štene, piše PetHelpful. Iako period prilagođavanja može biti izazovan za sve uključene, trud se na kraju isplati.

Imati mali prostor, kao što je kavez, gde pas može da spava i opušta se može pomoći u uspostavljanju rasporeda za defekaciju i pružiti sigurno utočište psu kada se oseća preopterećeno ili uplašeno. Pored toga, psi koji pate od separacione anksioznosti ili imaju destruktivne tendencije mogu biti sigurniji u kavezu kada su sami kod kuće, tako da je kavez više od samog alata za dresiranje.