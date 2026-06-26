Dok se mnogi tokom letnjih vrućina oslanjaju na klima-uređaje, jedan indijski arhitekta pokazao je da prirodni materijali mogu biti deo zanimljivog rešenja za rashlađivanje doma.

Gokul Goyal privukao je pažnju javnosti nakon što je na krov svoje kuće postavio čak 7.000 glinenih čaša, stvarajući sloj koji pomaže da unutrašnjost objekta ostane prijatnija i tokom najtoplijih dana.

Kako funkcioniše ovaj neobičan sistem?

Prema objašnjenju stručnjaka, glina ima sposobnost da apsorbuje deo sunčeve toplote i uspori njeno prenošenje u unutrašnjost objekta.

Zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi, glinene čaše smanjuju zagrevanje krova, pa se prostorije ispod njega sporije zagrevaju.

Na taj način temperatura u domu može ostati prijatnija bez dodatne potrošnje energije.

Rešenje inspirisano tradicionalnom gradnjom

Iako izgleda neobično, ova ideja nije potpuno nova.

Inspirisana je tradicionalnim tehnikama gradnje koje se vekovima koriste u toplim delovima sveta, gde su glina, zemlja i drugi prirodni materijali služili kao prirodna zaštita od visokih temperatura.

Zbog sve većih troškova energije i potrebe za održivijom gradnjom, ovakva rešenja ponovo privlače pažnju arhitekata i inženjera.

Spoj tradicije i savremene arhitekture

Savremeni stručnjaci sve više istražuju kako da tradicionalne metode prilagode modernim objektima.

Cilj je projektovanje zgrada koje:

troše manje energije;

pružaju veću toplotnu udobnost;

smanjuju potrebu za intenzivnim korišćenjem klima-uređaja;

koriste prirodne i održive materijale.

Takav pristup postaje sve važniji u vreme klimatskih promena i sve učestalijih toplotnih talasa.

Može li da zameni klima-uređaj?

Stručnjaci ističu da ovakav sistem ne može u potpunosti da zameni klima-uređaj u svim klimatskim uslovima, posebno tokom ekstremnih vrućina.

Ipak, prirodna izolacija može značajno smanjiti zagrevanje objekta i doprineti manjoj potrošnji energije za hlađenje.

Primer indijskog arhitekte pokazuje da jednostavna rešenja, inspirisana tradicionalnim načinima gradnje, i danas mogu imati značajnu ulogu u stvaranju energetski efikasnijih i održivijih domova.