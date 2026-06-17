Prema zvaničnim informacijama, do napada je došlo oko četiri kilometra od planinske staze, u trenutku kada je grupa od tri planinara prolazila kroz zaštićeno prirodno područje. Tinejdžer je u incidentu zadobio lakše telesne povrede, ali je uprkos tome doživeo veliki strah i šok.

Zamenik šerifa okruga King, Piter Linde, potvrdio je da povrede nisu ozbiljne, ali je istakao da je dečak bio vidno potresen nakon susreta sa životinjom.

„Njegove povrede su bile lake, ali naravno da je prestravljen. Medved ga je malo bacao, ali ništa ozbiljno. Trenutno je na putu ka bolnici kako bi ga pregledali, očistili rane i po potrebi prepisali antibiotike“, izjavio je Linde.

Spasilačke ekipe, zajedno sa službenicima nadležnog odeljenja, brzo su reagovale nakon dojave o incidentu. Tinejdžer je prevezen u bolnicu gde mu je ukazana medicinska pomoć i gde je obavljeno dalje zbrinjavanje povreda.

Nakon prvog napada, zabeležen je još jedan susret planinara sa istim ili drugim crnim medvedom u istom području. Prema navodima, životinja je pratila grupu planinara nekoliko kilometara, ali tom prilikom nije bilo novih povređenih osoba.

Zbog bezbednosti posetilaca, nadležne službe su privremeno zatvorile planinsku stazu, dok traje potraga za medvedom i procena situacije na terenu. Cilj je da se utvrdi kretanje životinje i smanji rizik od novih susreta sa ljudima.

Zvanični podaci pokazuju da su incidenti sa crnim medvedima u ovom regionu relativno retki. Prema dostupnim statistikama, zabeležen je samo jedan smrtni slučaj još 1974. godine, dok je od 1970. godine registrovano oko 20 slučajeva povreda u susretima sa ovom vrstom.

Planina Si deo je zaštićenog područja prirodnih resursa i sastoji se od četiri planinska vrha. Nalazi se oko 56 kilometara istočno-jugoistočno od Sijetla i popularna je destinacija za planinare i ljubitelje prirode, što ovaj incident čini posebno zabrinjavajućim za lokalne posetioce.