Zbog toga aviokompanije kontinuirano pooštravaju pravila i procedure, naglašavajući da su bezbednost putnika i posade apsolutni prioritet. Jedan takav slučaj dogodio se nedavno na letu niskotarifne kompanije easyJet iz Lutona ka Amsterdamu, gde je navodno pijani putnik izazvao pravu dramu neposredno pred poletanje.

Prema pisanju britanskih medija, avion Airbus A319 već se kretao pistom u okviru priprema za poletanje kada je jedan muškarac počeo da pravi probleme u zadnjem delu letelice. Svedoci tvrde da je putnik bio vidno alkoholisan i da se ponašao agresivno, zbog čega je među putnicima zavladala napetost.

Udarao glavom u vrata toaleta

Situacija je eskalirala kada je muškarac navodno počeo da udara glavom u vrata toaleta i da viče, privlačeći pažnju putnika i članova posade. Prema iskazima očevidaca, isti putnik je navodno i pre ulaska u avion pravio probleme na aerodromu.

Posada je brzo reagovala i pokušala da smiri situaciju, ali je zbog agresivnog ponašanja bilo neophodno da interveniše veći broj ljudi. Kako tvrde svedoci, nekoliko putnika pridružilo se članovima posade kako bi savladali muškarca i sprečili dalje ugrožavanje bezbednosti leta.

Fizički obračun u zadnjem delu letelice

Prema navodima putnika, u jednom trenutku došlo je do fizičkog sukoba tokom kojeg je problematični putnik oboren na pod i zadržan do dolaska nadležnih službi. Pilot je odmah procenio da let ne može bezbedno da se nastavi dok se situacija ne reši.

Nakon poziva u pomoć, aerodromske službe i policija ubrzo su stigle do aviona. Muškarac je izveden iz letelice pred oko 150 putnika koji su čekali nastavak putovanja.

Policija ga izvela iz aviona

Svedoci navode da je putnik iz aviona sproveden uz policijsku pratnju, dok su ostali putnici morali da sačekaju završetak procedure. Međutim, neprijatnostima tu nije bio kraj.

Zbog incidenta i procedura koje su usledile, aviokompanija je morala da angažuje novu posadu, što je izazvalo višesatno kašnjenje leta za Amsterdam. Putnici su tako, ni krivi ni dužni, morali da provedu dodatno vreme čekajući novo poletanje.

Oglasio se easyJet

Iz kompanije easyJet potvrdili su da je jedan putnik udaljen sa leta zbog neprimerenog ponašanja.

„Bezbednost i dobrobit putnika i posade naš su najveći prioritet“, saopštila je kompanija, ističući da su članovi posade i zemaljsko osoblje posebno obučeni za reagovanje u situacijama koje mogu ugroziti bezbednost leta.

U saopštenju je naglašeno da se ovakvi incidenti tretiraju veoma ozbiljno i da kompanija neće tolerisati ponašanje koje može ugroziti druge putnike ili zaposlene.

Sve više incidenata u avionima

Stručnjaci upozoravaju da su slučajevi agresivnog ponašanja putnika poslednjih godina u porastu, a među najčešćim uzrocima navode se prekomerna konzumacija alkohola, nepridržavanje pravila i sukobi sa osobljem.

Iako se većina letova odvija bez ikakvih problema, ovakvi događaji pokazuju koliko brzo jedna osoba može da ugrozi bezbednost stotina ljudi i poremeti planove velikog broja putnika.