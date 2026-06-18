Mnogi turisti koji putuju u Grčku pitaju se da li mogu bezbedno da piju vodu sa česme ili je ipak bolje da kupuju flaširanu vodu. Iako je odgovor u većini slučajeva pozitivan, situacija nije ista u svim delovima zemlje.

Dok je u velikim gradovima voda uglavnom bezbedna za piće, na pojedinim ostrvima kvalitet i ukus mogu značajno da variraju. Zbog toga je važno da pre nego što natočite čašu vode proverite kakva je situacija u mestu u kojem boravite.

Da li je voda sa česme u Grčkoj bezbedna?

U najvećem delu Grčke voda iz vodovoda zadovoljava standarde za pijaću vodu. Međutim, kvalitet zavisi od lokacije, izvora vodosnabdevanja, stanja infrastrukture i opterećenosti sistema tokom turističke sezone.

Zbog toga ne postoji univerzalan odgovor koji važi za celu zemlju. Ono što je bezbedno u jednom mestu ne mora nužno biti isto i u drugom.

U Atini i Solunu vodu uglavnom možete da pijete bez brige

U velikim gradovima poput Atine i Soluna voda sa česme smatra se bezbednom za piće, kuvanje i svakodnevnu upotrebu.

Turisti u ovim gradovima uglavnom bez problema koriste vodu iz slavine, a vodovodni sistemi su stabilniji i pouzdaniji nego u manjim turističkim sredinama.

Ipak, ukus vode može da varira od zgrade do zgrade, posebno ukoliko su instalacije stare. Ako voda ima neobičan miris, boju ili ukus, najbolje je da se raspitate kod domaćina ili osoblja hotela.

Na grčkim ostrvima situacija može da bude drugačija

Na pojedinim ostrvima voda iz slavine često ima slankast ili izrazito mineralan ukus, a negde se za vodosnabdevanje koristi desalinizovana morska voda.

To ne znači automatski da je voda neispravna, ali može biti manje prijatna za piće. Takođe, tokom letnjih meseci i velikog priliva turista lokalni vodovodni sistemi su dodatno opterećeni.

Zbog toga se preporuke mogu razlikovati čak i između dva mesta na istom ostrvu.

Ukus nije pouzdan pokazatelj bezbednosti

Mnogi veruju da se kvalitet vode može proceniti već nakon prvog gutljaja, ali to nije uvek tačno.

Slankast, hlorisan ili izraženo mineralan ukus ne mora da znači da voda nije bezbedna za piće. Sa druge strane, voda prijatnog ukusa nije automatski garancija da je potpuno ispravna.

Zbog toga se stručnjaci savetuju da se više oslonite na lokalne preporuke nego na lični utisak.

Kada je bolje da kupite flaširanu vodu?

Ako niste sigurni u kvalitet lokalne vode, flaširana voda je najjednostavnije rešenje.

Posebno se preporučuje:

maloj deci,

starijim osobama,

osobama sa osetljivim stomakom,

turistima koji imaju stomačne tegobe,

osobama koje teško podnose promene u sastavu vode i ishrani.

Čak i kada je voda sanitarno ispravna, drugačija mineralizacija može kod pojedinih ljudi izazvati nelagodnost.

Da li možete da perete zube i kuvate vodom sa česme?

U mestima gde je voda bezbedna za piće, bez problema možete da je koristite za pranje zuba, kuvanje, pripremu čaja i kafe.

Međutim, ako voda ima izražen ukus hlora ili soli, može da utiče na ukus napitaka i hrane. Zato mnogi turisti koriste flaširanu vodu za aparat za kafu, kuvalo ili pripremu hrane za bebe.

Kako da proverite da li je voda bezbedna?

Ako niste sigurni kakva je situacija u mestu gde boravite, najbolje je da proverite informacije na licu mesta.

Pre nego što počnete da pijete vodu sa česme:

pitajte osoblje hotela ili vlasnika apartmana

proverite lokalne preporuke

raspitajte se da li lokalno stanovništvo redovno pije vodu iz slavine

obratite pažnju na eventualna upozorenja ili obaveštenja

Ako ne možete da dobijete jasan odgovor, flaširana voda ostaje najsigurnija opcija.

Zaključak

U većim gradovima poput Atine i Soluna voda sa česme uglavnom je bezbedna za piće. Na pojedinim grčkim ostrvima situacija može da bude drugačija zbog lokalnih izvora vode i opterećenosti sistema tokom turističke sezone.

Zato je najbolje da se informišete za konkretnu destinaciju i ne oslanjate se isključivo na pretpostavke. Kada postoji bilo kakva dilema, flaširana voda je najjednostavniji izbor za bezbrižan odmor.