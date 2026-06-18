Neprijatni mirisi iz sudopere često postaju izražen problem, posebno tokom letnjih meseci kada se kuhinja slabije provetrava. Iako na tržištu postoji veliki broj skupih gelova i osveživača, jednostavno rešenje iz svake kuhinje može da bude znatno efikasnije – soda bikarbona.

Ono što ovaj trik čini posebnim jeste činjenica da ne zahteva ribanje, mešanje sa sirćetom ili bilo kakvu složenu pripremu. Ključ je u tome da soda ostane suva i neometana tokom noći.

Kako soda bikarbona deluje u odvodu?

Kada se ostavi da deluje nekoliko sati, soda bikarbona funkcioniše kao prirodni upijač mirisa i masnih naslaga. Tokom 6 do 8 sati ona postepeno razgrađuje i omekšava naslage koje se zadržavaju u sifonu, gde se najčešće i stvaraju neprijatni mirisi.

Ujutru je dovoljno pustiti mlaz vrele vode kako bi se ostaci isprali, bez potrebe za dodatnim ribanjem ili upotrebom jakih hemikalija.

Zašto sirće nije uvek najbolje rešenje?

Iako se često kombinuje sa sodom bikarbonom, sirće u ovom slučaju nije neophodno.

Kada se pomešaju odmah nakon sipanja, dolazi do brze reakcije i stvaranja pene koja traje kratko, ali ne stiže da deluje u dubini cevi gde se zapravo nalaze masnoće i ostaci hrane.

Zato se za noćno čišćenje preporučuje da soda deluje sama, bez dodataka koji bi prekinuli njen spor i dugotrajan efekat.

Kako pravilno koristiti sodu u sudoperi?

Najbolji efekat postiže se jednostavnim postupkom pred spavanje:

U suvu sudoperu sipajte 3 do 4 kašike sode bikarbone direktno u odvod

Po želji, dodatno pospite tanki sloj oko samog otvora

Ostavite da deluje tokom noći, bez ispiranja i dodavanja drugih sredstava

Ujutru pustite litar vrele vode da isperete ceo sistem

Ovaj postupak pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa, ali i u razmekšavanju masnih naslaga koje se vremenom nakupljaju u cevima.

Leti je ovaj trik posebno koristan

Tokom toplijih meseci, ustajali mirisi iz sudopere mogu postati izraženiji, naročito u manjim stanovima gde je kuhinja blizu dnevnog boravka.

Redovno korišćenje sode bikarbone može značajno poboljšati svežinu prostora, bez potrebe za skupim sredstvima koja često samo privremeno maskiraju problem.

Jedno pakovanje sode bikarbone košta minimalno, a može zameniti više različitih hemijskih sredstava za održavanje sudopere.

Koliko često se može koristiti?

Soda bikarbona može se koristiti nekoliko puta nedeljno, u zavisnosti od intenziteta korišćenja kuhinje.

Za redovno održavanje, ovaj jednostavan noćni tretman često je dovoljan da sudopera ostane bez neprijatnih mirisa i naslaga.