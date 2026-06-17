Dok jagode i borovnice često dolaze u velikim pakovanjima, maline se gotovo uvek prodaju u malim posudama od oko 170 grama. Iako se ponekad mogu naći i veća pakovanja, „džepna“ veličina je daleko najčešća u prodavnicama i na pijacama.

Na prvi pogled to deluje kao marketinški trik, ali razlog je zapravo mnogo praktičniji.

Zašto maline ne dolaze u većim pakovanjima?

Maline su izuzetno osetljivo voće. Za razliku od jagoda i borovnica koje imaju čvršću strukturu, malina je sastavljena od sitnih koštunica koje zajedno formiraju mekan i šupalj plod.

Stručnjaci objašnjavaju da svaka malina ima između 100 i više sitnih semenki i da je cela struktura veoma krhka, zbog čega lako dolazi do gnječenja i curenja soka.

„Malina je jedno od najosetljivijih voća na svetu, pa mora da se pakuje veoma pažljivo. Ne smeju da se slažu jedna na drugu, a u pakovanju mora da postoji prostor za vazduh“, objašnjava Robert Šiler, stručnjak za sveže proizvode.

Zbog toga se maline beru pre nego što potpuno omekšaju, pažljivo se pakuju i transportuju u malim količinama kako bi se smanjilo oštećenje.

Šta bi se desilo u većim pakovanjima?

Kada bi se maline pakovale u veće posude, težina gornjih slojeva brzo bi uništila donje plodove. Zbog toga bi dolazilo do:

gnječenja i pucanja bobica

curenja soka i bržeg kvarenja

razvoja buđi

gubitka svežine tokom transporta

Mala pakovanja omogućavaju da se voće sačuva u što boljem stanju do dolaska na police.

Kako prepoznati sveže maline u prodavnici?

Prilikom kupovine obratite pažnju na nekoliko detalja:

da nema zgnječenih ili „puklih“ bobica

da na dnu posude nema vlage ili fleka

da plodovi izgledaju suvo i čvrsto

da nema tragova buđi ili neprijatnog mirisa

Kod plastičnih pakovanja korisno je pogledati i dno posude, dok kod kartonskih treba proveriti da li ima vlažnih mrlja.

Kako pravilno čuvati maline?

Kada ih donesete kući, malinama je potrebna posebna pažnja jer se veoma brzo kvare.

Stručnjaci savetuju da ih:

ne perete odmah nakon kupovine

čuvate u frižideru u originalnom pakovanju

pojedete u što kraćem roku

Vlažnost je njihov najveći neprijatelj, pa se pranje preporučuje tek neposredno pre konzumacije.

Kako ih pravilno oprati?

Najbolji način za pranje malina jeste da ih stavite u cediljku i lagano potopite u posudu sa hladnom vodom. Nakon toga ih treba pažljivo ocediti i ostaviti da se osuše.

Pranje pod jakim mlazom vode može oštetiti njihovu strukturu, pa ga treba izbegavati.

Prirodni sloj koji štiti voće

Na površini mnogih plodova, uključujući i maline, može se primetiti tanki beličasti sloj. To je prirodni vosak koji štiti voće od isušivanja i kvarenja.

Iako je potpuno bezbedan, on se pranjem uklanja zajedno sa eventualnim nečistoćama, pesticidima ili ostacima sa površine ploda.

Malo pakovanje, velika zaštita

Iako deluje nepraktično, mala pakovanja malina nisu slučajnost već rezultat njihove osetljive strukture. Upravo zahvaljujući takvom načinu pakovanja, ovo voće stiže do kupaca u što svežijem i očuvanijem stanju.

Drugim rečima, kada sledeći put vidite malu kutijicu malina, ona zapravo predstavlja najbolji način da ovo delikatno voće preživi put od plantaže do vašeg stola.