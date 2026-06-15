Tokom letnjih vrućina mnogi vlasnici bašta i dvorišta misle da je najvažnije koliko često zalivaju biljke. Međutim, stručnjaci za hortikulturu ističu da je vreme zalivanja jednako važno kao i količina vode koju biljke dobijaju.

Pogrešan trenutak za zalivanje može dovesti do nepotrebnog gubitka vode, slabijeg razvoja biljaka, pa čak i povećanog rizika od bolesti. Upravo zato stručnjaci izdvajaju takozvani „zlatni period“ tokom dana kada zalivanje daje najbolje rezultate.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru

Prema preporukama stručnjaka, idealno vreme za zalivanje bašte je rano jutro, pre nego što sunce dostigne punu jačinu.

Jutarnje zalivanje pruža biljkama dovoljno vremena da upiju potrebnu vlagu i pripreme se za visoke temperature koje ih očekuju tokom dana.

Osim toga, niže temperature i slabiji vetar smanjuju isparavanje, pa voda lakše prodire do korena gde je najpotrebnija.

Tri razloga zbog kojih stručnjaci preporučuju jutarnje zalivanje

1. Biljke se lakše nose sa vrućinom

Kada se zaliju rano ujutru, biljke imaju dovoljno vremena da usvoje vlagu i stvore zalihe vode koje će koristiti tokom najtoplijeg dela dana.

2. Manje vode se gubi isparavanjem

U jutarnjim satima zemljište je hladnije, pa voda sporije isparava. To znači da više vlage stiže do korena, a manje se gubi u vazduhu.

3. Smanjuje se rizik od bolesti

Kapljice vode koje ostanu na listovima tokom jutra uglavnom se osuše do kraja dana. Nasuprot tome, večernje zalivanje ostavlja lišće vlažnim tokom noći, što pogoduje razvoju gljivičnih oboljenja poput pepelnice.

Najgore vreme za zalivanje

Stručnjaci upozoravaju da je period između 11 i 15 časova najnepovoljniji za zalivanje biljaka.

Tada su temperature najviše, a sunčevi zraci najjači, pa veliki deo vode ispari pre nego što dospe do korena. Zbog toga biljke imaju minimalnu korist, dok se potrošnja vode značajno povećava.

Kada ipak treba zalivati usred dana?

Postoji jedan važan izuzetak od ovog pravila.

Ako primetite da je tek posađena biljka, mladi grm ili povrće u saksiji počelo da vene i klone usled vrućine, ne treba čekati naredno jutro.

U takvim situacijama preporučuje se hitno zalivanje kako bi se sprečilo trajno oštećenje biljke izazvano nedostatkom vlage.

Jednostavan trik koji koriste iskusni baštovani

Umesto da zalivate po unapred određenom rasporedu, stručnjaci savetuju da prvo proverite stanje zemljišta.

Najjednostavniji način je takozvani „test prsta“.

Gurnite prst u zemlju do dubine drugog zgloba:

ako je zemlja hladna, vlažna i lepi se za kožu, zalivanje nije potrebno,

ako je zemlja suva, rastresita i mrvičasta, vreme je da biljci obezbedite vodu.

Pratite vremensku prognozu

Stručnjaci podsećaju da vremenske prilike uvek treba uzeti u obzir.

Ako je pala obilna kiša, dodatno zalivanje uglavnom nije potrebno. S druge strane, ukoliko meteorolozi najavljuju toplotni talas, preporučuje se temeljno zalivanje kako bi biljke lakše podnele ekstremne temperature.

Pravilno tempiranje zalivanja ne zahteva dodatne troškove, a može značajno doprineti zdravlju biljaka, smanjiti potrošnju vode i pomoći da vaša bašta ostane zelena i bujna čak i tokom najtoplijih letnjih dana.