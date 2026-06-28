Turista se porpuno nag prošetao ulicom, pre nego što se popeo na vozilo hitne pomoći.

Zatim je skočio sa krova vozila ostavljajući prolaznike u potpunom šoku. Rizikovao je ozbiljnu povredu, a vozače koji su prolazili je ostavio u potpunom šoku.

Zaposleni iz Hitne pomoći su odmah reagovali i pozvali policiju zbog ovog skandala. Policija je ubrzo došla, a turista je ubrzo priveden. Nadležni su ga smestili u psihijatrijsku ustanovu gde će biti pregledan i zbrinut.

U ovom incidentu nije bilo prijavljenih povređenih. Policija istražuje okolnosti događaja, piše Protothema.