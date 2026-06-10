11. jun donosi ubrzan tempo, ali i potrebu da pažljivije raspolažete energijom. Tarot karte poručuju da danas pobeđuje onaj ko je precizan, a ne onaj ko je najbrži. Dobar je trenutak za sređivanje obaveza, završavanje papirologije i rešavanje stvari koje dugo stoje po strani. U ljubavi je važno govoriti jasno, a u finansijama izbegavati impulsivne odluke.

Ovan – Kočija

Fokusirajte se na jedan važan cilj i ne rasipajte energiju na više strana. Na poslu su mogući pomaci, ali samo ako pažljivo proveravate detalje. U ljubavi budite direktni, ali bez pritiska. Veče donosi potrebu za odmorom i usporavanjem.

Bik – Kralj pentakla

Praktičnost i organizacija danas su vaši najveći saveznici. Dobar je trenutak za finansijsko planiranje i rešavanje važnih obaveza. U odnosima pokažite više topline, a manje kontrole.

Blizanci – Paž mačeva

Dan je pun informacija i razgovora. Obratite pažnju na detalje i ne donosite zaključke na osnovu pretpostavki. Sve što deluje predobro da bi bilo istinito, proverite dva puta.

Rak – Kraljica pehara

Bićete posebno osetljivi na raspoloženje drugih ljudi. Ne preuzimajte tuđe probleme na svoja leđa. U ljubavi otvoreno recite šta osećate, umesto da očekujete da druga strana sama pogodi.

Lav – Šest štapova

Pred vama je dan uspeha i priznanja. Moguće su pohvale ili pozitivan ishod nečega na čemu dugo radite. Uživajte u rezultatima, ali ne ulazite u nepotrebna dokazivanja.

Devica – Osmica pentakla

Preciznost i strpljenje danas donose najbolje rezultate. Posvetite se detaljima i završite ono što ste započeli. U ljubavi ne zaboravite da uz dela pokažete i emocije.

Vaga – Umerenost

Ključ dana je ravnoteža između obaveza i ličnih želja. Ne pristajte na nešto samo da biste sačuvali mir. Finansije držite pod kontrolom, a odluke donosite bez žurbe.

Škorpija – Pravda

Dan traži iskrenost i jasne dogovore. Sve što je nejasno ili nerešeno danas može biti stavljeno na svoje mesto. U odnosima birajte otvoren razgovor umesto ćutanja.

Strelac – As štapova

Puni ste energije i novih ideja. Dobar je trenutak za početak nečeg novog, ali ne pokušavajte da uradite sve odjednom. U ljubavi je važna iskrenost, a u novcu oprez sa impulsivnim troškovima.

Jarac – Car

Organizacija i disciplina donose rezultate. Dan je odličan za planiranje, sređivanje obaveza i donošenje važnih odluka. Ne zaboravite da pokažete više emocija prema bliskim ljudima.

Vodolija – Mađioničar

Pred vama je dan novih mogućnosti. Napravite prvi korak i ne čekajte da se stvari same pokrenu. Dobar je trenutak za pregovore, nove projekte i kreativne ideje.

Ribe – Umerenost

Ne pokušavajte da rešite sve odjednom. Miran tempo i strpljenje danas će vam doneti najviše koristi. Veče je idealno za odmor, opuštanje i razgovor sa dragim ljudima.