Simulacije su pokazale da stariji putnici mogu značajno usporiti evakuaciju iz aviona, zbog smanjene pokretljivosti i sporijih reakcija u hitnim situacijama.

U najsporijim scenarijima, evakuacija je trajala čak 218 sekundi, što je daleko iznad propisanog maksimuma.

Koliko treba da traje evakuacija iz aviona?

Prema međunarodnim bezbednosnim standardima, putnički avion mora biti evakuisan u roku od 90 sekundi u slučaju vanrednih okolnosti.

Međutim, novo istraživanje pokazuje da je ovaj cilj često teško ostvariti, posebno zbog:

rasporeda putnika u kabini

starosne strukture putnika

ograničenog pristupa izlazima

Istraživanje: Kako stariji putnici utiču na bezbednost leta

Studija objavljena u naučnom časopisu EJP Advansis ukazuje da veći broj starijih putnika usporava evakuaciju iz aviona.

Istraživači predlažu da se putnici stariji od 60 godina:

ravnomernije rasporede po kabini

ne grupišu u istim zonama

dobiju dodatna bezbednosna uputstva

Cilj je brža i efikasnija evakuacija u kriznim situacijama.

Detalji simulacije na avionu Airbus A320

U istraživanju je analizirano 27 scenarija evakuacije u avionu tipa Airbus A320, koji prevozi između 140 i 170 putnika.

Simulirani su ekstremni uslovi, uključujući:

požar na oba motora

nedostupne izlaze iznad krila

različit raspored putnika u kabini

Rezultati: Evakuacija traje i više nego duplo duže

Rezultati su pokazali da:

najbrža evakuacija traje 141 sekundu

najsporija evakuacija traje čak 218 sekundi

To je znatno više od dozvoljenih 90 sekundi.

Glavni uzroci usporavanja:

smanjena pokretljivost starijih osoba

sporije donošenje odluka

otežano snalaženje u stresnim situacijama

Raspored putnika može spasiti živote

Istraživanje jasno pokazuje da raspored putnika u avionu ima veliki uticaj na bezbednost.

Stručnjaci predlažu da aviokompanije unaprede procedure kroz:

optimizaciju sedenja

bolju organizaciju kabine

dodatne bezbednosne instrukcije

Cilj je da se evakuacija ubrza bez ugrožavanja efikasnosti letova i poveća sigurnost svih putnika.