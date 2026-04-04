Simulacije su pokazale da stariji putnici mogu značajno usporiti evakuaciju iz aviona, zbog smanjene pokretljivosti i sporijih reakcija u hitnim situacijama.
U najsporijim scenarijima, evakuacija je trajala čak 218 sekundi, što je daleko iznad propisanog maksimuma.
Koliko treba da traje evakuacija iz aviona?
Prema međunarodnim bezbednosnim standardima, putnički avion mora biti evakuisan u roku od 90 sekundi u slučaju vanrednih okolnosti.
Međutim, novo istraživanje pokazuje da je ovaj cilj često teško ostvariti, posebno zbog:
- rasporeda putnika u kabini
- starosne strukture putnika
- ograničenog pristupa izlazima
Istraživanje: Kako stariji putnici utiču na bezbednost leta
Studija objavljena u naučnom časopisu EJP Advansis ukazuje da veći broj starijih putnika usporava evakuaciju iz aviona.
Istraživači predlažu da se putnici stariji od 60 godina:
- ravnomernije rasporede po kabini
- ne grupišu u istim zonama
- dobiju dodatna bezbednosna uputstva
Cilj je brža i efikasnija evakuacija u kriznim situacijama.
Detalji simulacije na avionu Airbus A320
U istraživanju je analizirano 27 scenarija evakuacije u avionu tipa Airbus A320, koji prevozi između 140 i 170 putnika.
Simulirani su ekstremni uslovi, uključujući:
- požar na oba motora
- nedostupne izlaze iznad krila
- različit raspored putnika u kabini
Rezultati: Evakuacija traje i više nego duplo duže
Rezultati su pokazali da:
- najbrža evakuacija traje 141 sekundu
- najsporija evakuacija traje čak 218 sekundi
To je znatno više od dozvoljenih 90 sekundi.
Glavni uzroci usporavanja:
- smanjena pokretljivost starijih osoba
- sporije donošenje odluka
- otežano snalaženje u stresnim situacijama
Raspored putnika može spasiti živote
Istraživanje jasno pokazuje da raspored putnika u avionu ima veliki uticaj na bezbednost.
Stručnjaci predlažu da aviokompanije unaprede procedure kroz:
- optimizaciju sedenja
- bolju organizaciju kabine
- dodatne bezbednosne instrukcije
Cilj je da se evakuacija ubrza bez ugrožavanja efikasnosti letova i poveća sigurnost svih putnika.
