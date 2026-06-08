Kuhinjski sunđer, jedan od najčešće korišćenih predmeta u domaćinstvu, mogao bi da bude neočekivani izvor mikroplastike u životnoj sredini, pokazuje novo istraživanje naučnika sa Univerziteta u Bonu.

Tokom redovne upotrebe, sunđeri se postepeno troše i oslobađaju sitne plastične čestice koje završavaju u odvodima i dalje u sistemima otpadnih voda.

Kako sunđeri ispuštaju mikroplastiku?

Istraživači su analizirali ponašanje različitih tipova kuhinjskih sunđera tokom svakodnevnog pranja sudova.

Kako bi rezultati što vernije prikazali realne uslove, kombinovani su laboratorijski testovi i podaci iz domaćinstava u Nemačkoj i Severnoj Americi. Građani su koristili različite vrste sunđera tokom uobičajenih kućnih aktivnosti, dok je u laboratoriji korišćen automatizovani sistem „SpongeBot“ koji simulira mehaničko trošenje prilikom ribanja i čišćenja.

Rezultati su pokazali da svi ispitani sunđeri vremenom gube materijal, pri čemu se mikroplastične čestice oslobađaju u otpadnu vodu.

Kolike su količine mikroplastike?

Prema procenama istraživača, jedna osoba može godišnje ispustiti između 0,68 i 4,21 grama mikroplastike samo korišćenjem kuhinjskog sunđera.

Na nivou većih populacija, te količine postaju značajne. Tako bi, prema modelu studije, domaćinstva u Nemačkoj mogla da oslobode i do 355 tona mikroplastike godišnje.

Iako sistemi za prečišćavanje otpadnih voda zadržavaju veliki deo ovih čestica, naučnici upozoravaju da određeni deo ipak završava u prirodnim ekosistemima – rekama, jezerima, morima i zemljištu.

Nije najveći problem u kuhinji

Zanimljivo je da istraživanje pokazuje kako mikroplastika iz sunđera nije najveći ekološki problem povezan sa pranjem sudova.

Analiza životnog ciklusa pokazala je da čak 85 do 97 odsto ukupnog uticaja na životnu sredinu dolazi od potrošnje vode, dok je doprinos mikroplastike znatno manji.

Drugim rečima, način na koji peremo sudove može imati veći ekološki uticaj nego sam materijal sunđera.

Kako smanjiti ekološki otisak?

Stručnjaci navode nekoliko jednostavnih mera kojima se može smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu:

racionalnije korišćenje vode tokom pranja sudova,

izbor sunđera sa manjim sadržajem plastike,

korišćenje istog sunđera što duže, dokle god je higijenski bezbedan.

Prema njihovim rečima, najvažniji faktor je upravo smanjenje potrošnje vode, dok pravilna upotreba i izbor sunđera imaju dodatni, ali manji efekat.

Svakodnevne navike pod lupom nauke

Iako kuhinjski sunđer nije predmet koji se obično povezuje sa zagađenjem, ovo istraživanje pokazuje da i svakodnevne navike mogu imati neočekivan uticaj na životnu sredinu.

Stručnjaci ipak naglašavaju da je ključni korak ka održivijem ponašanju racionalna potrošnja vode, koja ima daleko veći ekološki značaj od samog materijala sunđera.