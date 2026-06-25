Madeira je, ostrvo koje je postalo pravi hit na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privlači plaža Sejšal, koja je, zbog svog gotovo nestvarnog izgleda, postala jedna od najfotografisanijih lokacija na ostrvu. Ova plaža na severnoj obali Madeire poznata je po crnom vulkanskom pesku, zelenim liticama i vodopadima koji se direktno ulivaju u Atlantski okean.

Zbog toga je na TikToku dobila nadimak „Havaji Evrope“, a hiljade video snimaka i fotografija sa ove lokacije navele su mnoge korisnike da se zapitaju da li su scene stvarne ili su stvorene uz pomoć veštačke inteligencije.

Madeira se razlikuje od drugih evropskih letovališta po tome što nema velikih gužvi, visoki hotelski kompleksi ne dominiraju duž obale, niti su plaže pune ležaljki. Pored toga, odmor na ovom ostrvu je često pristupačniji nego na mnogim popularnijim destinacijama.

Posetioci mogu pronaći pristupačan smeštaj, a dnevni troškovi su relativno niski u poređenju sa drugim evropskim odmaralištima. Krigla lokalnog piva košta oko 2,50 evra, obrok u pristupačnijem restoranu košta oko 12 evra, dok večera od tri jela za dve osobe u restoranu srednje klase košta u proseku oko 50 evra.

Jedna od stvari koja najviše iznenađuje posetioce Madeire je koliko toga ima da se vidi pored plaža – od prirodnih bazena sa lavom i drevnih lovorovih šuma, do vožnje van puta kroz vinograde, planinska sela i priobalne vidikovce.

Preporučuje se poseta Sao Visenteu, gde postoje tradicionalni restorani u kojima možete probati lokalne specijalitete kao što su ražnjići od espetade sa roštilja na lovorovom drvetu, roštilj od orake i sveža atlantska riba.

Restoran Las Karajbas (Las Caraibas), blizu plaže Sejšal, poznat je po svojim morskim plodovima i prelepom pogledu na obalu. Obavezno probajte pončo, najpoznatije piće Madeire i važan deo lokalne tradicije, kaže Tejlor Maršal, izvršni direktor proizvoda u britanskoj onlajn turističkoj agenciji First Choice.

„Kada ljudi pomisle na vulkanska ostrva i crne peščane plaže, obično prvo pomisle na Havaje.

Ono što iznenađuje mnoge putnike jeste da se slični pejzaži mogu naći mnogo bliže Evropi. Madeira nudi spektakularne obale, odličnu gastronomiju i aktivnosti na otvorenom tokom cele godine“, rekao je Kevin Nelson, iz britanske turističke agencije.

„Jedna od stvari koja iznenađuje ljude na Madeiri je koliko toga ima da se vidi pored plaža, od prirodnih bazena sa lavom i drevnih lovorovih šuma do vožnji terencima kroz vinograde ostrva, planinska sela i priobalne vidikovce“, rekao je još Tejlor Maršal, piše Daily Mail.