Preslatki Remi postao je prava internet senzacija zahvaljujući snimku koji je mnoge nasmejao i oduševio.

Video prikazuje njegov redovni odlazak kod grumerke, ali ono što je privuklo pažnju miliona ljudi nije samo kupanje, već način na koji se ponašao tokom celog tretmana.

Dok ga je grumerka Bridžit pažljivo šamponirala i ispirala, Remi je ležao potpuno opušten, kao da se nalazi u luksuznom spa centru. Nije pokazivao ni najmanju želju da ustane, a delovalo je kao da će svakog trenutka zaspati.

Tolika smirenost iznenadila je čak i gledaoce. Na snimku se vidi kako grumerka mora sama da mu pomera šape i okreće ga kako bi završila posao, jer se pas gotovo uopšte nije pomerao.

Snimak je ubrzo postao viralan i prikupio blizu dva miliona pregleda. Komentari su bili puni šala, a mnogi korisnici društvenih mreža napisali su da bi i sami voleli da uživaju u tretmanu kao Remi.

Neki su ga nazvali „kraljem opuštanja“, dok su drugi kroz šalu tvrdili da izgleda kao da je rezervisao vikend u luksuznom wellness centru.

Njegova neverovatna smirenost pokrenula je i brojna pitanja. Pojedini pratioci zapitali su se da li je pas možda pod dejstvom sedativa, ali je grumerka brzo razjasnila situaciju.

Kako je objasnila, Remi nikada nije koristio sredstva za smirenje. Prema njenim rečima, on je jednostavno veoma lenj pas koji obožava pažnju i negu.

Bridžit je otkrila da ga šiša i kupa već dve i po godine i da dobro poznaje njegove navike. Ipak, na početku njihove saradnje situacija je bila potpuno drugačija.

Kada je prvi put došao na tretman, bio je nervozan i nesiguran. Međutim, primetila je da se odmah opusti kada legne u kadu, pa mu je dozvolila da ostane u tom položaju.

Vremenom je to postalo deo njegove rutine. Danas Remi tokom svakog kupanja leži potpuno mirno, uživa u svakom trenutku i ponaša se kao pravi ljubitelj spa tretmana.

Njegov šarm, smirenost i neodoljiv izraz lica osvojili su internet, a mnogi korisnici priznali su da su snimak pogledali više puta jer im je popravio dan.