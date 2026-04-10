

Gradić u Italiji poznat je pre svega po velnes ponudi koju je iznedrila njegova planinska priroda i položaj, ali on je mnogo više od toga. Tu možete naći sve što vam treba u životu za jedan dobar i kvalitetan život, bar na par dana ukoliko ga posetite.

Opis grada Merano treba započeti ovako: to je mesto dobre hrane, još boljih vina, idilične prirode i mesto gde svež alpski vazduh budi sva čula. Ukratko, sve najbolje što vam treba u životu nalazi se na severu Italije, daleko od gužve i velikih gradova.

Ovde život drugačije teče, i važe druga pravila. Merano nalazi se u području Južnog Tirola u pokrajini Trentino-Južni Tirol, a u njemu žive i Italijani i Nemci, i sve je na oba jezika.

Grad se najbolje upoznaje šetnjom. To možete uraditi promenadom Tappeiner, jednom od brojnih staza Merana koja nudi odličan pogled na grad i na dolinu d’Adige, i ova promenada će vas voditi od centra grada obroncima Monte di Merana.

U skladu sa godišnjim dobom, okruženje se menja i oblikuje vaš doživljaj, od mirisa borova i maslina, preko egzotičnih nota eukaliptusa i bambusa, do raskošnih magnolija, agava i aloja koje prostoru daju poseban karakter. To govori činjenicu da je reč o kombinaciji alpske i mediteranske vegetacije.

Merano se nalazi u dolini okruženoj planinama, pa se zbog svog položaja nalazi na odličnoj poziciji za različite aktivnosti. Ovde se nalazi odlična biciklistička destinacija za sve zaljubljenike u ovaj sport, što zbog same staze, što zbog nestvarne prirode. Ovaj kraj se može istražiti i pešačenjem, uživaćete u predelima Val d’Ultimo, Val Passiria, Val Venosta i Val Senales, piše B 92.

Celo područje u kojem se Merano nalazi poznato je po odličnim vinima. Vinogradi se prostiru gotovo do samog gradskog središta. Vinarska tradicija u Meranu je izuzetno duga i važna.

Lokalno stanovnišnvo instistra da probate neka od vina kojima se ponose, kao što su Silvanac ili Rizling. Kvalitet vina i vinsku tradiciju ovog kraja potvrđuje i Merano Wine Festival. To je jedan od najpoznatijih i najprestižnijih vinskih festivala u Evropi.

Merano je ipak najpoznatiji po velnes ponudi. U samom centru grada pronaći ćete 52.000 kvadratnih metara termalnih spa užitaka u 25 spoljnih i unutrašnjih bazena, raznovrsnih sauna, i fitnes centra. Terme Merano nude potpuno opuštanje na kraju dana punog istraživanja i aktivnog odmora.

Zanimljivo je da je čuveni pisac Franc Kafka opisao Merano kao jedan od najlepših mesta koje je ikad video.