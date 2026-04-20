Ose u aprilu počinju aktivno da grade nova gnezda nakon izlaska iz hibernacije. Ta rana gnezda su obično mala, veličine loptice za golf, i najčešće se nalaze na zaštićenim mestima poput tavana, šupa ili zidnih šupljina.

Radilice se obično pojavljuju tek u maju ili junu, ali je upravo zato ovaj period ključan – jer se problem kasnije može brzo pretvoriti u najezdu. Zato stručnjaci savetuju da se reaguje na vreme, ako želite da ih držite dalje od svog dvorišta i doma.

Jednostavan predmet koji može napraviti razliku

Baštenski stručnjak Ish, poznat na TikToku kao „Gardening With Ish“, podelio je zanimljiv i jednostavan trik koji, prema njegovim rečima, može pomoći u odvraćanju osa od vašeg prostora.

Rešenje je iznenađujuće jednostavno – potrebna je samo plastična kesa i kanap.

„Ako želite da sprečite ose da naprave gnezdo u kući, šupi, garaži ili dvorištu, ovo može pomoći. Uzmite plastičnu kesu, oblikujte je i zavežite kanapom tako da liči na gnezdo“, objašnjava on.

Ideja je da se napravi imitacija gnezda osa, jer su one izrazito teritorijalne i izbegavaju mesta gde misle da već postoji drugo gnezdo. Kada se ovakav „lažni signal“ postavi i lagano pomera na vetru, ose ga mogu protumačiti kao zauzet prostor i odlučiti da ga izbegnu.

Kako trik funkcioniše

Ose se oslanjaju na vizuelne signale kada biraju mesto za gnezdo. Prisustvo drugog gnezda obično znači konkurenciju, pa instinktivno traže drugo područje. Upravo na toj logici se zasniva ovaj trik.

Ipak, važno je naglasiti da ovo ne garantuje potpuno izbegavanje osa, već može doprineti tome da se premeste na udaljeniju lokaciju i smanji njihovo prisustvo u neposrednoj blizini dvorišta, terasa ili pomoćnih objekata.

U svakom slučaju, proleće je period kada je preventivno delovanje najefikasnije, jer se tada gnezda tek formiraju i lakše je uticati na njihovo ponašanje nego kasnije tokom sezone.