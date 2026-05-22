Gotovo svako je bar jednom doživeo situaciju u kojoj pokušava da iznese mišljenje ili objasni ideju, a onda ga neko prekine usred rečenice i nastavi razgovor kao da nije ni govorio.

Takvi trenuci često izazivaju neprijatnost, frustraciju i osećaj da nismo saslušani, posebno kod ljudi koji pažljivo slušaju druge i retko upadaju u reč.

O ovoj temi često govori Džesika Čen, osnivačica kompanije Soulcast Media, koja ističe da mirniji i povučeniji ljudi često razmišljaju pre nego što progovore, ali da ih u razgovorima neretko nadjačaju glasniji sagovornici.

Kako povratiti pažnju u razgovoru

Kada vas neko prekine, prva reakcija je često nelagodnost ili povlačenje, ali stručnjaci savetuju da je smirenost ključna.

Džesika Čen objašnjava da je prvi korak da zastanete, udahnete i ostanete fokusirani na ono što želite da kažete, umesto na samu neprijatnu situaciju.

Zatim preporučuje jednostavan, ali efikasan potez — izgovaranje imena osobe koja vas je prekinula.

Ljudi instinktivno reaguju kada čuju svoje ime, pa se pažnja prirodno vraća na govornika i njegovu poruku. Važno je da ton ostane smiren, ali siguran.

Nakon toga mogu se koristiti kratke i jasne rečenice poput:

„Samo bih volela da završim misao“ ili „Zanimljivo je to što kažeš, ali da dovršim ono što sam počela“.

Takav pristup ne ulazi u konflikt, ali jasno postavlja granicu.

Šta ako prekidanje ne prestaje?

U situacijama kada osoba nastavlja da vas prekida i nakon što pokušate da nastavite govor, stručnjaci savetuju direktniji, ali i dalje smiren pristup.

Možete reći: „Volela bih da završim ono što sam započela pre nego što nastavimo dalje“, čime jasno ukazujete na obrazac ponašanja bez optuživanja.

Ako se ovakve situacije ponavljaju, preporučuje se razgovor nasamo nakon sastanka ili razgovora. Tada je važno mirno objasniti kako ste se osećali, bez svađe i optuživanja.

Samopouzdanje u komunikaciji

Džesika Čen naglašava da ljudi najviše poštuju one koji ostaju dosledni svojoj poruci i ne odustaju od nje, čak i kada ih neko prekine.

Samopouzdanje u komunikaciji, kako ističe, ne znači biti najglasniji u prostoriji, već znati kako da sačuvate svoj glas i završite misao uprkos prekidima.