Sede vlasi su prirodan deo procesa starenja i nešto s čim se većina ljudi neizbežno susreće. Ipak, mnogi imaju naviku da prvu sedu dlaku odmah izvuku, verujući da će tako „zaustaviti“ proces – ali stručnjaci upozoravaju da to nije dobra ideja.

Čupanje ne zaustavlja sedjenje kose

Kada dlaka osedi, pigmentne ćelije u folikulu kose prestaju da rade. Čupanje te dlake neće sprečiti pojavu novih – iz istog folikula izrasta nova, i dalje seda dlaka. Čupanje može oštetiti folikul, što ponekad dovodi do trajnog proređivanja kose.

Potencijalne posledice čupanja

Redovno čupanje sede dlake može izazvati različite probleme:

Oštećenje folikula kose

Infekcije kože glave

Pojavu ožiljaka

Nastanak praznina i proređene kose

Osim toga, nove sede vlasi koje izrastu često imaju grublju i drugačiju teksturu, što ih čini još uočljivijim.

Šta je bolje raditi

Stručnjaci savetuju bezbednije i dugoročno zdravije alternative:

Ignorisati sede vlasi – prirodan proces starenja

Ofarbati kosu ukoliko smetaju

Pažljivo odseći dlaku umesto čupanja

Prihvatanje sede kose je sve popularnije, jer se vlasi često posmatraju kao znak zrelosti i iskustva.

Čupanje sede dlake stoga nije rešenje – ne zaustavlja proces i može oštetiti kosu. Umesto toga, pažnja, nega i prihvatanje prirodnih promena daleko su bolja opcija za zdravlje i izgled vaše kose.