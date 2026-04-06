Sede vlasi su prirodan deo procesa starenja i nešto s čim se većina ljudi neizbežno susreće. Ipak, mnogi imaju naviku da prvu sedu dlaku odmah izvuku, verujući da će tako „zaustaviti“ proces – ali stručnjaci upozoravaju da to nije dobra ideja.
Čupanje ne zaustavlja sedjenje kose
Kada dlaka osedi, pigmentne ćelije u folikulu kose prestaju da rade. Čupanje te dlake neće sprečiti pojavu novih – iz istog folikula izrasta nova, i dalje seda dlaka. Čupanje može oštetiti folikul, što ponekad dovodi do trajnog proređivanja kose.
Potencijalne posledice čupanja
Redovno čupanje sede dlake može izazvati različite probleme:
- Oštećenje folikula kose
- Infekcije kože glave
- Pojavu ožiljaka
- Nastanak praznina i proređene kose
Osim toga, nove sede vlasi koje izrastu često imaju grublju i drugačiju teksturu, što ih čini još uočljivijim.
Šta je bolje raditi
Stručnjaci savetuju bezbednije i dugoročno zdravije alternative:
- Ignorisati sede vlasi – prirodan proces starenja
- Ofarbati kosu ukoliko smetaju
- Pažljivo odseći dlaku umesto čupanja
Prihvatanje sede kose je sve popularnije, jer se vlasi često posmatraju kao znak zrelosti i iskustva.
Čupanje sede dlake stoga nije rešenje – ne zaustavlja proces i može oštetiti kosu. Umesto toga, pažnja, nega i prihvatanje prirodnih promena daleko su bolja opcija za zdravlje i izgled vaše kose.
