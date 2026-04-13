Najnovija istraživanja pokazuju da korišćenje ekrana noću može povećati rizik od nesanice i skratiti trajanje sna.

40.000 ljudi učestvovalo u istraživanju

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Psychiatry u martu 2025. godine ispitivala je korišćenje ekrana u krevetu kod skoro 40.000 studenata u Norveškoj. Istraživači su upoređivali različite aktivnosti – korišćenje društvenih mreža, gledanje sadržaja, surfovanje internetom, slušanje audio-knjiga ili muzike, igranje igrica ili učenje – kako bi videli njihov uticaj na san.

Rezultati su pokazali jasnu vezu između dužeg vremena pred ekranom i lošijeg sna. Svaki dodatni sat korišćenja ekrana nakon odlaska u krevet bio je povezan sa 59% većom verovatnoćom pojave simptoma nesanice. Studenti su takođe spavali u proseku 24 minuta manje po noći za svaki dodatni sat pred ekranom. Vremenom se ti izgubljeni minuti nagomilavaju i mogu značiti sate manjka sna svake nedelje.

Manje spavanja, loš san, slaba koncetracija, zdravstveni problemi...

Druga studija, objavljena u JAMA Network Open u martu 2025. godine, bavila se odraslim osobama u Sjedinjenim Američkim Državama i Portoriku. Rezultati su bili upečatljivi. U poređenju sa ljudima koji izbegavaju ekrane, oni koji ih koriste pre spavanja imali su 33% veću verovatnoću lošeg kvaliteta sna.

Takođe su spavali oko 50 minuta manje nedeljno. Tokom radnih dana, osobe koje koriste ekrane svake večeri spavale su u proseku 7,6 minuta kraće po noći, dok su neradnim danima spavale oko 5 minuta manje.

Ove brojke možda deluju male, ali njihov efekat se sabira iz noći u noć. Manjak sna može dovesti do manjka energije, slabije koncentracije i dugoročnih zdravstvenih problema. Zajedno, ova istraživanja dodatno potvrđuju sve veći broj dokaza da navike vezane za ekrane utiču i na kvalitet i na količinu sna.

Kako da povratite kvalitetan san

Dobra vest je da male promene mogu napraviti veliku razliku. Evo nekoliko saveta:

Isključite uređaje ranije – ugasite elektroniku najmanje 30 do 60 minuta pre spavanja.

Uklonite telefon – držite ga u drugoj prostoriji ako je moguće. Ako ga koristite kao alarm, razmislite o klasičnom satu.

Uspostavite rutinu – čitanje, vođenje dnevnika ili topla kupka mogu pomoći telu da se opusti.

Držite se rasporeda – odlazak na spavanje i buđenje u isto vreme svakog dana pomaže zdravom snu.

Isključite obaveštenja – ako telefon mora biti blizu, utišajte notifikacije kako vas ne bi ometale.

Ograničavanjem upotrebe ekrana pre spavanja i uvođenjem opuštajuće rutine možete zaštititi svoj odmor i osećati se bolje tokom dana, piše sleepeducation.