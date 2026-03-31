Priprema kremastog pire krompira kod kuće često je komplikovanija nego što mislimo, ali tajna nije u mleku, već u vodi u kojoj se krompir kuva. Ta tečnost, bogata oslobođenim skrobom, zapravo je prirodni zgušnjivač koji može pretvoriti običan pire u svilenkast i ukusan prilog.

Većina nas greši kada dodaje hladno mleko u izgnječen krompir – rezultat je gnjecava, lepljiva masa. Umesto toga, dovoljno je vratiti deo tople vode od kuvanja u krompir, zajedno s masnoćom, najčešće puterom. To daje bogat ukus i kremastu teksturu bez razblađivanja prirodnog šmeka povrća.

I izbor krompira je važan. Za savršen pire najbolje je koristiti krompir bogat skrobom, poput onog sa žutom korom. Crveni krompir, voštan i čvrst, retko daje željenu glatku teksturu.

Takođe, alat koji koristite igra veliku ulogu. Mikser ili blender mogu previše razbiti skrobne ćelije, pa pire postaje gumenast. Najbolje je koristiti običnu gnječilicu ili presu za krompir, koja nežno obrađuje krompir i zadržava kremavost.

Za dodatnu bogatinu, kašika kisele pavlake na kraju može upotpuniti kremastost, ali osnovna čarolija leži u vodi od kuvanja i masnoći. Uz ovu tehniku, vaš pire više neće biti prosečan – dobiće teksturu i ukus kao iz restorana.