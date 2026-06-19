Poslednja puna nedelja juna donosi snažne energetske pomake. Ulazak Sunca u znak Raka pojačava emocije, porodične teme i potrebu za sigurnošću, dok aspekti Merkura upozoravaju da ne treba reagovati impulsivno.

Za neke znakove ovo je sedmica velikih prilika — novac, ljubav i važni preokreti dolaze gotovo niotkuda. Drugima će najveći izazov biti da obuzdaju emocije i ne kažu ono zbog čega bi kasnije mogli da se pokaju.

Jedno je sigurno — od 22. do 28. juna malo ko će ostati ravnodušan.

Ovan

Sedmica vas tera da usporite, iako vam to nikako ne prija. Na poslu će vam trebati više strpljenja nego inače. U ljubavi — manje tvrdoglavosti, više razumevanja.

Najbolji dani: četvrtak, petak

Savet: Ne reagujte na prvu loptu.

Bik

Novac i stabilnost su vam u fokusu. Moguće su lepe vesti vezane za posao ili dodatni prihod. Ljubav postaje mirnija i sigurnija.

Najbolji dani: utorak, subota

Savet: Verujte intuiciji.

Blizanci

Vaše reči ove nedelje imaju ogromnu težinu. Jedna poruka, razgovor ili poziv mogu promeniti mnogo toga. Pazite šta obećavate.

Najbolji dani: ponedeljak, sreda

Savet: Ne otkrivajte baš sve.

Rak

Vaše vreme dolazi. Sunce u vašem znaku donosi energiju, samopouzdanje i priliku za novi početak. Ljubav cveta.

Najbolji dani: cela druga polovina nedelje

Savet: Stavite sebe na prvo mesto.

Lav

Nešto što ste dugo čekali konačno kreće da se pomera. Mogući su važni poslovni razgovori i finansijski pomaci.

Najbolji dani: petak, nedelja

Savet: Ne rasipajte energiju.

Devica

Mnogo toga vam prolazi kroz glavu. Bićete skloni preanaliziranju, ali odgovori dolaze tek kad se smirite.

Najbolji dani: sreda, subota

Savet: Ne tražite savršenstvo.

Vaga

Ovo je sedmica odluka. Od vas će se tražiti jasan stav. U ljubavi više nema prostora za neodlučnost.

Najbolji dani: utorak, četvrtak

Savet: Birajte sebe.

Škorpija

Intuicija vam je neverovatno jaka. Tačno ćete znati ko je iskren, a ko nešto krije. Verujte svom osećaju.

Najbolji dani: ponedeljak, petak

Savet: Ćutanje je ponekad najveća moć.

Strelac

Nemir vas vuče na promene, putovanja i nova iskustva. Moguće je zanimljivo poznanstvo ili neočekivana poruka.

Najbolji dani: četvrtak, nedelja

Savet: Ne bežite od emocija.

Jarac

Napeta nedelja za odnose. Mogući su nesporazumi u porodici ili partnerstvu. Potrebno je više takta.

Najbolji dani: sreda

Oprez: vikend

Savet: Držite jezik za zubima.

Vodolija

Haos oko vas, ali vi iz svega izlazite kao pobednik. Posao traži fokus, a ljubav iskrenost.

Najbolji dani: utorak, petak

Savet: Ne komplikujte jednostavne stvari.

Ribe

Emocije su pojačane, ali to ne mora biti loše. Sedmica je odlična za ljubav, kreativnost i unutrašnji mir.

Najbolji dani: petak, subota

Savet: Slušajte srce.

Ko su najveći srećnici nedelje?

Najviše sreće od 22. do 28. juna imaće Rak, Lav i Bik — njima zvezde otvaraju vrata novca, ljubavi i važnih životnih pomaka.

Najviše opreza savetuje se Jarčevima, Blizancima i Ovnovima, posebno u komunikaciji i donošenju naglih odluka. Jedna pogrešna rečenica mogla bi skupo da košta.

Ako hoćeš, mogu i da ga dodatno “nabrijem” da bude još više u 7days stilu — sa jačim uvodom tipa “koga preplavljuje talas sreće, a kome sledi hladan tuš sudbine”.