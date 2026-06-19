Poslednja puna nedelja juna donosi snažne energetske pomake. Ulazak Sunca u znak Raka pojačava emocije, porodične teme i potrebu za sigurnošću, dok aspekti Merkura upozoravaju da ne treba reagovati impulsivno.
Za neke znakove ovo je sedmica velikih prilika — novac, ljubav i važni preokreti dolaze gotovo niotkuda. Drugima će najveći izazov biti da obuzdaju emocije i ne kažu ono zbog čega bi kasnije mogli da se pokaju.
Jedno je sigurno — od 22. do 28. juna malo ko će ostati ravnodušan.
Ovan
Sedmica vas tera da usporite, iako vam to nikako ne prija. Na poslu će vam trebati više strpljenja nego inače. U ljubavi — manje tvrdoglavosti, više razumevanja.
Najbolji dani: četvrtak, petak
Savet: Ne reagujte na prvu loptu.
Bik
Novac i stabilnost su vam u fokusu. Moguće su lepe vesti vezane za posao ili dodatni prihod. Ljubav postaje mirnija i sigurnija.
Najbolji dani: utorak, subota
Savet: Verujte intuiciji.
Blizanci
Vaše reči ove nedelje imaju ogromnu težinu. Jedna poruka, razgovor ili poziv mogu promeniti mnogo toga. Pazite šta obećavate.
Najbolji dani: ponedeljak, sreda
Savet: Ne otkrivajte baš sve.
Rak
Vaše vreme dolazi. Sunce u vašem znaku donosi energiju, samopouzdanje i priliku za novi početak. Ljubav cveta.
Najbolji dani: cela druga polovina nedelje
Savet: Stavite sebe na prvo mesto.
Lav
Nešto što ste dugo čekali konačno kreće da se pomera. Mogući su važni poslovni razgovori i finansijski pomaci.
Najbolji dani: petak, nedelja
Savet: Ne rasipajte energiju.
Devica
Mnogo toga vam prolazi kroz glavu. Bićete skloni preanaliziranju, ali odgovori dolaze tek kad se smirite.
Najbolji dani: sreda, subota
Savet: Ne tražite savršenstvo.
Vaga
Ovo je sedmica odluka. Od vas će se tražiti jasan stav. U ljubavi više nema prostora za neodlučnost.
Najbolji dani: utorak, četvrtak
Savet: Birajte sebe.
Škorpija
Intuicija vam je neverovatno jaka. Tačno ćete znati ko je iskren, a ko nešto krije. Verujte svom osećaju.
Najbolji dani: ponedeljak, petak
Savet: Ćutanje je ponekad najveća moć.
Strelac
Nemir vas vuče na promene, putovanja i nova iskustva. Moguće je zanimljivo poznanstvo ili neočekivana poruka.
Najbolji dani: četvrtak, nedelja
Savet: Ne bežite od emocija.
Jarac
Napeta nedelja za odnose. Mogući su nesporazumi u porodici ili partnerstvu. Potrebno je više takta.
Najbolji dani: sreda
Oprez: vikend
Savet: Držite jezik za zubima.
Vodolija
Haos oko vas, ali vi iz svega izlazite kao pobednik. Posao traži fokus, a ljubav iskrenost.
Najbolji dani: utorak, petak
Savet: Ne komplikujte jednostavne stvari.
Ribe
Emocije su pojačane, ali to ne mora biti loše. Sedmica je odlična za ljubav, kreativnost i unutrašnji mir.
Najbolji dani: petak, subota
Savet: Slušajte srce.
Ko su najveći srećnici nedelje?
Najviše sreće od 22. do 28. juna imaće Rak, Lav i Bik — njima zvezde otvaraju vrata novca, ljubavi i važnih životnih pomaka.
Najviše opreza savetuje se Jarčevima, Blizancima i Ovnovima, posebno u komunikaciji i donošenju naglih odluka. Jedna pogrešna rečenica mogla bi skupo da košta.
Ako hoćeš, mogu i da ga dodatno “nabrijem” da bude još više u 7days stilu — sa jačim uvodom tipa “koga preplavljuje talas sreće, a kome sledi hladan tuš sudbine”.
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