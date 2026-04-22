U vremenu kada se od mladih sve češće očekuje da što pre postanu potpuno samostalni, pitanje života sa roditeljima postaje više od lične odluke – pretvara se u društveni „signal“ koji drugi tumače na različite načine.

Upravo takva situacija pokrenula je raspravu na Reditu, gde je mladić (25) iz Srbije podelio da je devojka (23) prekinula kontakt s njim čim je saznala da i dalje živi sa roditeljima.

Za neke ljude, ova činjenica automatski nosi negativne pretpostavke – da osoba nije dovoljno samostalna, ambiciozna ili spremna za ozbiljnu vezu. Međutim, realnost je često mnogo složenija.

"Pozdrav ljudi, par puta sam izlazio na dejt sa devojkom (ja 25 ona 23), sve je to išlo nekako bilo je malo i ljubljenja sve super, ali onda se povela tema o tome zašto sam ja sa svojima u kući???

"Šta nije u redu s ljudima?"

Ja radim sa ocem u firmi i živim sa njim i majkom u 250 kvadrata, što je po meni i više nego dovoljno. Na poslu sam uglavnom od 07h do 19-20h, nakon toga ili spavam ili ispijam piće po gradu. Koji je smisao uopšte iznajmljivati smeštaj i plaćati kiriju samo da bih prespavao tamo? Naravno kada bih trebao započeti zajednički život sigurno ne bih živeo sa svojima i gospođom, iznajmio bih smeštaj dok ne kupim svojima kuću na selu da preuzmem ja kuću, ali svakako šta nije u redu s ljudima???", pitao se on na kraju svoje objave.

"Spasio si se, teraj dalje"

Njegova priča brzo je privukla pažnju i otvorila pitanje - da li je ovakav stav danas postao pravilo ili predrasuda.

"Ko zna zašto je stvarno prekinula kontakt. Štaviše - moguće je da ni ona ne zna. Ukratko: ne treba oko toga razbijati glavu. Milijarde stanovnika i mnooogo žena za imati", napisao mu je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Spasio si se, teraj dalje".

"Samo nemoj da ostaneš kod svojih i posle 30-te"

Javile su se i Srpkinje koje su otkrile da ne vide problem da momak od 25 godina živi sa roditeljima - ukoliko ima plan da se do 30-te odseli.

"U tim godinama je ok da si sa svojima. Ali, nemoj isti izgovor da imaš za 5 godina. Sada radi, štedi i kupi neki stan sebi. Nemoj da upadaš u zamku pa da si single sa 40 i ne znaš ništa bez svojih…Imala sam kolegu, lep, pametan, super zarađuje, tek napunio 40 a sam- neće od tate i mame. I sad krivi žene", posavetovala ga je ona.

Loša iskustva

Još jedna Srpkinja se javila pa otkrila da ne može da krivi devojku zbog stava:

"Devojka je verovatno imala ranije loša iskustva sa maminim sinovima pa zato. Ja sam naletela na lika koji je izjavio da je previše vezan za roditelje i da zbog toga ne planira nikad da ode od svojih, i podrazumeva se da žena živi sa njima, a u kući jedva stanu i oni, ne znam gde planira da smesti zenu i dete. Lik je bolesno vezan za majku i sestru, i naravno da sam pobegla. On me i dan danas cima i ne kapira koliko je u problemu".

"Ja lično ne bih mogla da budem sa nekim takvim"

Na kraju, jedna Srpkinja je na detaljan način objasnila zašto je više na strani devojke nego autora objave.

"Znači ti si sa svojima na poslu 12 sati dnevno, pa si onda sa njima kod kuće ostatak dana. Nemoj da shvatiš pogrešno, ali svaki lik kojeg sam upoznala, a da radi sa svojima, još da i živi sa svojima (identičan plan, preseliće se u selo) je pod velikim uticajem roditelja... Devojka koja se udala u takvu priču, iako su se roditelji odselili na selo, živi sa mužem koji je pod velikim uticajem roditelja i koji se u sve mešaju... Lično ne bih mogla da budem sa nekim ko bar deo života nije proveo živeći sam...

Da sam na njenom mestu, pomislila bih da bismo imali svoj mir tek kada ti odlučiš da je dovoljno ozbiljno - i onda se uselimo zajedno. Gde ti opet ne bi imao iskustvo samostalnog života. Šta to znači zapravo? Dok ne živiš sam, ne kapiraš istinski koliko toga mama sama (najčešće) radi po kući ili koliko često zapravo mora da se ide do prodavnice, da se usisava, pere i prostire veš, pa sortira, sprema hrana, baca đubre, peru sudovi... deluje ti da se stvari magično rešavaju, opet, većini... Plus, u 240 kvadrata se apsolutno čuje sve, i da je 500 i da je isto dvorište a dve kuće. Meni je sloboda da mogu da ne brinem kada šetam gola po kući i terasi, a ne da budem u grču šta će tvoji da kažu i da li sam spustila roletne. Cilj nije prozivka, već činjenica da se spasila i ona a i ti - prosto ne želite isto", zaključila je ona.

