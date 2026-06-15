OVAN (21.03 – 19.04)

Danas će vam sreća doći kroz malo lenjosti. Nemojte odmah po buđenju juriti obaveze. Dozvolite sebi kafu na miru, nekoliko minuta odmora i sporiji početak dana. Upravo će vas taj opušteni ritam napuniti energijom, pa ćete kasnije završiti više nego što ste planirali.

Preporuka: Ne ustajte iz kreveta dok vam se zaista ne ustane, čak i ako je već kasno jutro.

BIK (20.04 – 20.05)

Danas bi vam neko mogao sasvim slučajno učiniti uslugu. Greška u računu, višak kusura ili povoljnija cena nego što ste očekivali mogu vam izmamiti osmeh. Ne analizirajte previše – ponekad sreća jednostavno pokuca na vrata.

Preporuka: Obratite pažnju na sitne dobitke i prijatna iznenađenja.

BLIZANCI (21.05 – 21.06)

Vaša sreća danas leži u slučajnim susretima i neočekivanim skretanjima sa plana. Krenućete jednim putem, a završiti tamo gde se rešava nešto važno. Vaše prisustvo i nekoliko reči mogu promeniti tok događaja.

Preporuka: Ne ignorišite iznenadne impulse da odete negde ili promenite plan.

RAK (22.06 – 22.07)

Danas bi vam upravo kašnjenje moglo doneti korist. Dok budete kasnili nekoliko minuta, drugi će završiti posao umesto vas ili rešiti komplikacije koje biste inače morali sami da rešavate.

Preporuka: Nemojte paničiti ako zakasnite. Danas vam to može ići u prilog.

LAV (23.07 – 22.08)

Vaša sreća danas krije se u jednostavnim stvarima. Usporite tempo, ugasite jaka svetla i obratite pažnju na detalje koje inače ne primećujete. Veče vam može doneti poseban osećaj mira.

Preporuka: Provedite deo večeri u prijatnoj atmosferi uz prigušeno svetlo.

DEVICA (23.08 – 22.09)

Danas će vam rasutost doneti neočekivanu korist. Dok budete tražili jednu stvar, pronaći ćete nešto što ste odavno izgubili ili zaboravili.

Preporuka: Ako nešto zagubite, potražite na mestima koja dugo niste otvarali.

VAGA (23.09 – 22.10)

Mnogi će danas želeti da vam dele savete. Saslušajte ih, ali odluku donesite sami. Vaša intuicija će biti pouzdanija od tuđih mišljenja.

Preporuka: Verujte svom osećaju čak i kada drugi misle drugačije.

ŠKORPIJA (23.10 – 21.11)

Danas će vam hrabrost doneti prednost. Dok drugi budu oklevali, vi ćete napraviti potez koji će se pokazati kao pun pogodak.

Preporuka: Ne plašite se da uradite ono što drugi izbegavaju.

STRELAC (22.11 – 21.12)

Sreća vam danas stiže kroz nešto sasvim neočekivano. Sitnica koju niste planirali mogla bi da vam popravi raspoloženje i pokrene niz lepih događaja.

Preporuka: Ne odbijajte male životne radosti.

JARAC (22.12 – 19.01)

Danas će vam oprez sa novcem doneti korist. Ono što poželite da kupite možda će uskoro biti jeftinije ili ćete shvatiti da vam uopšte nije potrebno.

Preporuka: Odložite veće kupovine za neki drugi dan.

VODOLIJA (20.01 – 18.02)

Vaša sreća danas leži u tome što nećete davati obećanja. Mnogi problemi će se rešiti sami od sebe ako ne preuzmete dodatne obaveze.

Preporuka: Na svaki zahtev odgovorite sa: „Razmisliću o tome.“

RIBE (19.02 – 20.03)

Tvrdoglavost će vam danas biti najveći saveznik. Iako će vas drugi ubeđivati da promenite mišljenje, na kraju će se pokazati da ste od početka bili u pravu.

Preporuka: Ostanite dosledni svojim stavovima i ne odustajte lako.