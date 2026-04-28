Korišćenje novina kao malča može biti praktično i jeftino rešenje za baštu – ali samo ako se primenjuje pažljivo. Kada se pravilno postave, novine mogu pomoći u suzbijanju korova i poboljšanju kvaliteta zemljišta, ali pogrešna upotreba može imati suprotan efekat.

Malč inače ima ključnu ulogu u baštovanstvu: zadržava vlagu, štiti biljke i, kako se razgrađuje, obogaćuje zemljište hranljivim materijama. Pored klasičnih opcija poput trave, lišća ili slame, neki baštovani koriste i biorazgradive materijale iz domaćinstva – uključujući novine.

Prednosti korišćenja novina

Novine mogu poslužiti kao donji sloj malča, postavljen između zemlje i organskog materijala poput komposta ili piljevine. Napravljene su uglavnom od celuloze, pa se razgrađuju slično kompostu i doprinose zemljištu kao izvor ugljenika.

Tokom razgradnje stvaraju barijeru koja može pomoći u kontroli korova i očuvanju vlage. Upravo zbog toga se često koriste kao dodatni sloj ispod drugih vrsta malča.

Kako ih pravilno koristiti

Ključ uspeha je u umerenosti i pravilnoj postavci:

Koristite 2 do 4 lista novina u jednom sloju

Napravite male otvore kako bi vazduh i voda mogli da prolaze

Uvek prekrijte novine slojem organskog malča (npr. lišće ili slama)

Po potrebi ih blago nakvasite da ostanu na mestu

Problem nastaje kada se novine postave predebelo – posebno kada su mokre, mogu se slepiti i formirati gust sloj koji blokira protok vazduha. To može negativno uticati na korisne mikroorganizme u zemljištu, koji su važni za zdrav rast biljaka.

Na šta treba obratiti pažnju

Nisu svi delovi novina pogodni za baštu. Sjajni umetci i reklamni prilozi često sadrže hemijske premaze koje treba izbegavati. Iako se danas većinom koriste mastila na bazi soje, najbolje je držati se običnog, mat papira.

Ako se koriste pravilno, novine mogu biti jednostavan i održiv dodatak vašoj bašti – posebno kao pomoć u borbi protiv korova i očuvanju vlage u zemljištu.