Pačići su upali u šaht, a svedok tog događaja pozvao je vatrogasce.

Naime, čovek je video patku kako nervozno šetka okolo, kao da traži pomoć. Vatrogasci su brzo zaključili da su pačići u šahtu i krenuli su u akciju.

Vatrogasac se sa kofom spustio u šaht pokušavajući da dođe do pačića dok mama patka nervozno šetka u blizini i gleda šta se dešava.

Vatrogasac uz pomoć kofe skuplja pačiće u šahtu. Kada ih je skupio, izručio ih je nežđno na zemlju i svi su otrčali do mame patke.

Žena koja je objavila video napisala je "Vatrogasna služba Murijete i čovek koji ih je pozvao u najboljem izdanju! Uvek volim video snimke mama životinja koje „traže“ pomoć kada su im bebe u nevolji, ali to nisam videla uživo, do danas.Ovo mi je ulepšalo godinu i život!! Bravo ljudi!

Snimak je imao veliki broj lajova i oduševljenih komentara.