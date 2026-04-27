Jedan od neobičnijih slučajeva saobraćajnih prekršaja dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, gde je 39-godišnji vozač iz Londona uspeo da sakupi čak 126 kazni za prekoračenje brzine u periodu od samo sedam meseci – i pritom nije platio nijednu.

Prema navodima koje prenosi London Now, njegov automobil su kamere snimile širom grada između 1. februara i 30. avgusta 2024. godine. Toliki broj prekršaja u kratkom roku odmah je privukao pažnju nadležnih, pa je pokrenuta detaljna istraga. Ključ cele priče bio je u načinu na koji je pokušavao da izbegne odgovornost – nakon svake kazne, navodno je davao lažne lične podatke.

Time je uspeo da blokira standardni postupak naplate kazni, ali je situaciju doveo na mnogo ozbiljniji nivo. Umesto običnih saobraćajnih prekršaja, suočio se sa mogućom krivičnom odgovornošću zbog ometanja pravde.

Slučaj je već stigao do suda. Vozač se sredinom aprila pojavio pred krivičnim sudom i izjasnio da nije kriv za glavnu optužbu. Ipak, dodatni problem predstavlja to što je ranije priznao da nije obavestio osiguravajuću kuću o prethodnim presudama. Trenutno se brani sa slobode uz kauciju, a nastavak suđenja zakazan je za septembar 2030. godine.

Ovaj slučaj otvorio je i pitanje koliko je sistem kažnjavanja otporan na manipulacije. Iako je na prvi pogled delovalo da vozač uspešno izbegava posledice, upravo ga je takvo ponašanje na kraju dovelo do mnogo težih optužbi.

Sličan scenario u Srbiji imao bi ozbiljne posledice – od visokih novčanih kazni i oduzimanja vozačke dozvole, do pokretanja krivičnog postupka, pa čak i zatvorske kazne.

Na kraju, ovaj primer jasno pokazuje da pokušaji da se „nadmudri sistem“ retko prolaze bez posledica – i često se završe mnogo skuplje nego da je kazna jednostavno plaćena.