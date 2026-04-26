U današnjem svetu brzih upoznavanja, gde se prvi utisci često zasnivaju na izgledu, šarmu ili društvenom statusu, važno je znati kako brzo proceniti da li je muškarac zaista spreman za ozbiljnu, emocionalno zrelu vezu.

Umesto da se vodite površnim kriterijumima, vreme je da obratite pažnju na dublje signale.

Predstavljamo vam tri psihološki potvrđena znaka da je muškarac emocionalno dostupan i kako to možete prepoznati u prvih nekoliko minuta razgovora.



Da li postavlja pitanja koja imaju dubinu?

U mnogim sastancima, razgovori ostaju na površini: „Gde radite?“, „Koja vam je omiljena muzika?“, „Koji vam je hobi?“ Iako su ova pitanja bezopasna, ona nam ne govore mnogo o nečijoj emocionalnoj zrelosti.

Muškarac koji je spreman za dublju vezu postavlja pitanja o vašim vrednostima, emocijama i pogledu na život. Zanimalo bi ga šta je trenutno najvažnije u vašem životu, na šta ste ponosni, šta vas pokreće, kako gledate na prethodne veze i šta tražite u ljubavi.

Ako izbegava takve teme ili ne zna kako da odgovori na njih, to je često znak da još nije spreman da se istinski emocionalno poveže.

Da li vas pažljivo sluša ?

Većina ljudi previše priča na sastancima. Toliko su zauzeti pokušavajući da impresioniraju svog partnera da propuštaju bitne tragove koje im partner daje o tome ko su zaista: njihov moral, ciljeve i šta traže.

Obavezno obratite pažnju na ono o čemu priča umesto da razgovor preopterećujete svojim sopstvenim doprinosom. Njegove reči mogu pružiti važan uvid u to da li je emocionalno dostupan i da li veza sa njim može trajati dugo.

Da li pokazuje iskreno interesovanje za vaš život?

Obratite pažnju na to kako reaguje kada govorite. Da li je iskreno zainteresovan? Da li pamti detalje koje delite? Da li postavlja potpitanja? Ako zaista sluša, to pokazuje njegovu sposobnost da se emocionalno angažuje, što je osnova za svaku dublju vezu. Da li pokazuje istinsko interesovanje za vaš svet?

Obratite pažnju i na govor tela. Da li vas gleda u oči, naginje se prema vama dok govorite, odgovara na vaše reči? Ili je zatvoren, odsutan, fizički distanciran? Takođe, posmatrajte kako se ophodi prema drugima, piše Your Tango.