Tek nakon nekoliko dana uspeo je da pozove hitne službe i zatraži pomoć, što je pokrenulo policijsku istragu o okolnostima ovog događaja.

Kako je muškarac završio u kontejneru

Prema dostupnim informacijama, muškarac je neprimećeno ušao u stambeni kontejner, koji je ubrzo nakon toga transportovan na drugu lokaciju.

Policija veruje da je kontejner prevezen iz Štutgarta, gde je korišćen za radove na Kanštater Vazenu, do mesta Bilighajm, udaljenog oko 80 kilometara.

Pretpostavlja se da je muškarac ušao u kontejner između kontrole i samog transporta, dok kasnije, nakon postavljanja kontejnera na drugu konstrukciju, više nije mogao da izađe.

Pronađen bez povreda, ali hospitalizovan

Muškarac, koji govori samo poljski, pronađen je u krugu jedne firme u Bilighajmu. Nije imao vidljive povrede, ali je iz predostrožnosti prevezen u bolnicu.

Kod sebe je imao hranu, piće i lične stvari, što mu je verovatno pomoglo da izdrži nekoliko dana u zatvorenom prostoru.

Policija navodi da su ga zidovi kontejnera donekle zaštitili od hladnoće.

Policija istražuje misteriozan slučaj

Iako je slučaj izazvao veliku pažnju, policija za sada nema osnova za pokretanje krivične istrage.

I dalje se utvrđuju sve okolnosti – kako je muškarac ušao u kontejner, zašto nije ranije primećen i kako je uspeo da preživi četiri dana u takvim uslovima.

Ovaj neobičan događaj ostaje misterija koju nadležni pokušavaju da razjasne.