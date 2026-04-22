Zaboravite sate ribanja i jake hemikalije – novi viralni trik za čišćenje rerne oduševio je hiljade ljudi. Reč je o neobičnom proizvodu koji već imate u kupatilu, a pokazao se iznenađujuće efikasan u borbi protiv tvrdokorne masnoće. Ali, da li je zaista bolji od klasičnih metoda?

Masnoća u rerni jedan je od najupornijih problema u domaćinstvu. Iako postoje brojni trikovi – od sode bikarbone i limuna do različitih sredstava za čišćenje – retko koji daje brze i jednostavne rezultate. Upravo zato pažnju je privukao neobičan eksperiment koji je isprobala Shifrah Combiths, autorka tekstova o životnom stilu za The Kitchn.

„Volim svaki trik koji mi olakša život! Zato sam morala da probam penu za brijanje za čišćenje rerne“, rekla je ona. Dodaje da je čula da može biti „čudotvorna“, ali nije očekivala ovako dobre rezultate: „I iznenađenje – delovalo je bolje nego što sam mislila!“

Kako očistiti rernu penom za brijanje

Postupak je vrlo jednostavan. Prema savetu stručnjaka iz Team Clean, dovoljno je da ravnomerno nanesete penu za brijanje na vrata rerne, unutrašnje stranice i dno, vodeći računa da sve površine budu prekrivene.

Zatim:

ostavite da deluje oko 30 minuta

obrišite vlažnom krpom

na kraju kratko zagrejte praznu rernu kako biste uklonili mirise

Zanimljivo je da je Combiths penu ostavila samo 15 minuta – i rezultat ju je i tada iznenadio.

Rezultat koji niko nije očekivao

Na prvi pogled delovalo je kao da pena nema veliki efekat, ali pravi rezultat pojavio se tek nakon čišćenja.

„Plastičnom špatulom sam skinula višak pene, a zatim prešla sunđerom nekoliko puta. Nisam mogla da verujem – prljavština se bukvalno sama skinula“, opisala je.

Najviše ju je iznenadilo koliko se zagorela masnoća lako uklanja.

„Pena za brijanje je prodrla u prljavštinu i omekšala je do te mere da se sve skidalo bez muke. Razlika je ogromna, gotovo bez ikakvog napora“, prenosi Express.