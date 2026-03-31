Mnogi bi na pitanje „Koji je najmanji trocifreni broj?“ automatski odgovorili 100, jer tako učimo u osnovnoj školi i tako ga koristimo u svakodnevnom životu. Međutim, iza naizgled jednostavnog pitanja krije se mala matematička caka koja je zbunila čak i prolaznike u Beogradu.

Problem nastaje kada se ne precizira o kojem skupu brojeva govorimo. Ako se misli na prirodne brojeve – 1, 2, 3… – tada je odgovor zaista 100. Ali, kada u račun uključimo i negativne brojeve, odnosno ceo skup celih brojeva, najmanji trocifreni broj više nije pozitivan, već -999. To je broj sa tri cifre koji je najudaljeniji od nule u negativnom smeru.

Većina ljudi instinktivno pomišlja na pozitivne brojeve jer ih svakodnevno koristi za brojanje, novac ili godine, pa su odgovori u anketi gotovo svi bili 100. Ipak, ovaj mali trik pokazuje koliko je precizno definisanje uslova ključno u matematici – promenite li skup brojeva, promeniće se i odgovor.

Dakle, precizno pitanje vodi do preciznog odgovora: „Najmanji trocifreni prirodni broj je 100, a najmanji trocifreni ceo broj je -999“. Ova anketa još jednom potvrđuje da matematika ume da iznenadi, čak i kada deluje jednostavno.