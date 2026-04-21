Oko 200 ljudi našlo se u zamci na jednom od najpoznatijih vidikovaca u Rio de Janeiro, usred policijske akcije u faveli Vidigal, prenose lokalni mediji.

Vidikovac se nalazi na vrhu brda Morro Dois Irmãos, odakle se pruža spektakularan pogled na čuvenu plažu Ipanema.

Pucnjava blokirala izlaz

Policija je tokom akcije tragala za pripadnicima kriminalne grupe Comando Vermelho, za koje se sumnja da se kriju u ovom delu grada.

Glavni prilaz stazi ka vidikovcu bio je zatvoren dok su se policija i osumnjičeni razmenjivali vatru, zbog čega su turisti ostali zarobljeni na vrhu, bez mogućnosti da se spuste.

„Čule smo pucnje dok smo čekale izlazak sunca“

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako ljudi sede na zemlji u zoru, dok iznad njih kruži policijski helikopter, a u daljini odjekuju pucnji.

Turistkinja iz Portugala, Matilda Oliveiro, ispričala je da je sa sestrom čekala izlazak sunca kada je nastala panika.

„Odjednom su nam vodiči rekli da sednemo, a zatim smo čule pucnje. Bilo je zastrašujuće“, rekla je ona.

Ipak, naglasila je da su vodiči reagovali smireno i profesionalno:

„Situacija je bila pod kontrolom koliko je to bilo moguće.“

Evakuacija posle pola sata

Prema navodima medija, grupa je uspela bezbedno da se spusti nakon otprilike 30 minuta.

Njena sestra, Rita Oliveiro, rekla je da su vodiči unapred bili obavešteni o policijskoj akciji i da su sve koordinisali sa policijom.

Slična iskustva prenela je i Danijeli Nobre, koja je istakla da su turisti odmah dobili objašnjenje šta se dešava i uveravanja da nema razloga za paniku.

„Na kraju se sve dobro završilo. Spuštali smo se jedan po jedan, pomagali jedni drugima. Doživeli smo i izlazak sunca i pravi nalet adrenalina“, rekla je ona.

Kriminalne grupe drže kontrolu

Favela Vidigal, kao i mnoge druge u Riju, pod snažnim je uticajem kriminalnih organizacija poput Comando Vermelho.

Osim trgovine drogom, ove grupe sve češće kontrolišu i osnovne usluge – od distribucije gasa do interneta i prevoza, namećući sopstvena pravila života u tim delovima grada.