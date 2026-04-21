Kad se danas objavi da je izvučen dobitak na lutriji, odmah se svi pitaju: ko li je srećnik? Retki su oni koji su se time javno hvalili, ali evo jednog zanimljivog "slučaja"!

U aprilu, 1937. godine, skoro pa baš tačno pre 89 godina u Jagodini je izvučena premija na lutriji!

Vrednost dobitka bila je 50.000 dinara. Prema pisanju štampe, nedelju dana pre izvlačenja dobitne premije, u kafani "Jovačka zadruga", njen vlasnik Milovan Jovanović, jagodinski kafedžija Đurđe Đurđević i bivši kafedžija Tasa Marić, tadašnji putujući glumac, na nagovor prodavca srećki Branislava Lazerevića, kupili su jednu četvrtinu loza.

Svaki od njih trojice platio je po 12,5 dinara. Dogovorili su se da loz kupe u ime njihovog zajedničkog magarca Conje, a da se tiket zvanično zavede na ime kafedžije Jovanovića.

Nakon obaveštenja da je njihov loz bio jedan od dobitnih, proslavilo se u lokalnim kafanama, uz pratnju čuvenog jagodinskog violiniste Pula.

Posebno mesto prilikom ove proslave zauzeo je magarac Conja kome su zbog toga što im je doneo sreću, promenili ime u Čakar.





Na stolu se vidi i svetlo pivo "moravac" koje se onda prouzvodilo u jagodinskoj pivari, a ovu priču od zaborava čuva Muzej grada Beograda.



Fotografije su objavljene na Fejsbuk profilu Muzeja baš 16. aprila, kada se navršilo 89 godina od ovog srećnog druženja.