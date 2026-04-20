Trendovi ne zaobilaze ni izbor imena za decu, pa roditelji danas često biraju moderna i internacionalna imena, dok ona stara, tradicionalna polako padaju u zaborav. Ipak, upravo ta imena nose bogatu simboliku, istoriju i autentičnost koju je teško zameniti.

Kako su vremenom izgubila na popularnosti, danas se mnoga od njih smatraju retkim – i upravo zato ponovo privlače pažnju.

Ime Anka nekada je bilo vrlo rasprostranjeno, a znači „milost“ i „zahvalnost“. Danas su ga potisnule varijante poput Ane i Anje, iako zadržava toplinu i jednostavnost starinskog izraza.

Bisera nosi značenje „dragocena, svetlucava poput bisera“. Ovo ime ima posebno mesto u tradiciji i pominje se i u okviru Srpska pravoslavna crkva.

Ime Delfa potiče iz grčkog jezika i vezuje se za more. Najpoznatija žena sa ovim imenom bila je Delfa Ivanić, slikarka i humanitarka, koja je zajedno sa Nadežda Petrović učestvovala u osnivanju Kolo srpskih sestara.

Žanka je nežna izvedenica imena Žana i često se tumači kao „božanstvena“, noseći dozu elegancije i starog šarma.

Ime Julka, grčkog porekla, znači „blistava“. Njegova poznata nositeljka bila je Julka Hlapec Đorđević, jedna od najobrazovanijih žena svog vremena.

Kosara je jedno od najstarijih slovenskih imena i vezuje se za lepotu kose, koja je nekada bila snažan simbol ženstvenosti. Ime je prisutno i van Srbije, posebno na Balkanu.

Mitra ili Dmitra nosi značenje snage, kreativnosti i duhovnosti, i opisuje osobu koja je istrajna i emotivno stabilna.

Na kraju, tu je i Roksanda, ime koje se često pojavljuje u narodnoj tradiciji i pesmama, sa značenjem „svetla“ ili „zora“. Danas ga nosi i poznata dizajnerka Roksanda Ilinčić, koja ga je dodatno približila savremenoj publici.

Iako su ova imena danas ređa, upravo u tome leži njihova posebnost – vraćaju nas korenima i daju lični pečat koji se ne uklapa u prolazne trendove.

 
 