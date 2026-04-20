Limunovo drvo unosi posebnu energiju u svaki prostor – bilo da se nalazi u stanu, na balkonu ili u dvorištu. Njegovi sjajni zimzeleni listovi, mirisni cvetovi i jarko žuti plodovi stvaraju osećaj topline i mediteranskog ugođaja. April je ključan mesec za njegov razvoj, pa je pravilna nega u ovom periodu presudna za kasniji, bogat rod.

Uzgoj limuna nije zahtevan ako se poštuje osnovno pravilo – redovna prihrana. Tokom perioda intenzivnog rasta, od proleća do jeseni, preporučuje se đubrenje na svake četiri do šest nedelja. Najbolji izbor su specijalna đubriva za citruse ili uravnoteženi preparati, dok su đubriva sa sporim otpuštanjem posebno praktična jer postepeno obezbeđuju hranljive materije i podstiču cvetanje i formiranje plodova.

April je ujedno idealno vreme za presađivanje limuna. Na to ukazuju znaci poput korenja koje izlazi kroz drenažne otvore, brzog prolaska vode kroz supstrat ili nestabilnosti biljke. Nova saksija treba da bude oko 25% veća od prethodne, ali ne previše, kako bi se izbeglo zadržavanje vlage i truljenje korena. Važno je koristiti rastresitu, blago kiselu zemlju i obezbediti dobru drenažu.

Sa porastom temperatura, limun sve više prija boravak na otvorenom. Nakon što prođe opasnost od mraza, biljku treba postepeno iznositi napolje i privikavati je na direktno sunce, jer joj je potrebno najmanje šest do osam sati svetlosti dnevno. U početku je preporučljivo unositi je tokom noći, dok se ne prilagodi spoljnim uslovima. Kada noćne temperature stabilno pređu 15 do 18°C, može stalno ostati napolju. Ako je još uvek hladno, najbolje mesto je uz južno orijentisan prozor sa mnogo svetla.

Posebnu pažnju treba obratiti na mlade izdanke, jer su oni najosetljiviji i često meta lisnih vaši. Redovno proveravajte donju stranu listova, pupoljke i vrhove izdanaka. Ako se štetočine pojave, u ranoj fazi ih je često dovoljno ukloniti jačim mlazom vode.

Važan faktor u nezi limuna je i kvalitet vode. Ova biljka može biti osetljiva na minerale iz česme, poput hlora i fluorida. Ako je voda tvrda, preporučuje se povremeno ispiranje zemljišta ili korišćenje filtrirane vode ili kišnice.

Zalivanje igra ključnu ulogu u zdravlju biljke. Limun ne podnosi stajaću vodu, pa je važno pronaći dobar balans – zalivati obilno, ali ređe, uz obavezno prosušivanje površinskog sloja zemlje između dva zalivanja. Tokom letnjih meseci, biljke u saksijama mogu zahtevati i svakodnevno zalivanje, dok je u blažim uslovima dovoljno nekoliko puta nedeljno. Najjednostavniji način provere je da prstom osetite vlagu u zemlji.

Zalivanje treba obavljati direktno pri dnu biljke, kako bi se smanjio rizik od razvoja gljivičnih bolesti. Uz ove jednostavne, ali važne korake, vaše limunovo drvo biće zdravo, snažno i spremno da vas nagradi obiljem plodova.