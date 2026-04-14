Tokom svoje misije posada broda Nautilus našla je na dubini od 1.000 metara nešto što liči na drevno isušeno korito i „put od žutih cigala”.

Ovo su otkrili u jednom od najvećih morskih zaštićenih područja na svetu, koje je veće od svih nacionalnih parkova u SAD zajedno.Snimak ekspedicije, objavljen na Jutjubu, zabeležio je trenutak kada su istraživači koji su upravljali dubokomorskim vozilom naišli na popločani put na sanom dnu.

„To je put za Atlantidu“, čuje se istraživač na radiju kako uzvikuje. „Put od žute cigle?“, uzvraća drugi glas. „Ovo je bizarno“, dodaje drugi član tima. „Mora da se šalite?“ Ovo je neverovatno“

Ubrzo, međutim, bilo je jasno da nisu pronađeni „čudesni put”, već razlomljeni tok hijaloklastitne stene - vulkanske stene nastale u snažnim podvodnim erupcijama.

Na snimcima se primećuje da je kamen imao jedinstvene pukotine od 90 stepeni, koje izazivaju naprezanja usled naglih promena temperature. Formacija nadomak grebena nije vodila do nekog “magičnog sveta”, ali je označila važan trenutak u razumevanju dubokih okeanskih ekosistema, piše Sciencealert.

Istraživači su poručili da ovakva morska područja pomažu u razumevanju dinamike života u ekstremnim uslovima.