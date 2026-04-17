Upravo zato mnogi i danas praktikuju male rituale koji, veruje se, privlače obilje i prosperitet.

Novčanik kao „magnet za novac“

Verovanja kažu da novčanik može postati svojevrsna amajlija za bogatstvo, ali samo ako se pravilno koristi. Važno je da bude uredan, bez starih računa i nepotrebnih papira, jer nered simbolično blokira protok novca.

Takođe, nikada ne bi trebalo da bude potpuno prazan, jer se smatra da to „prekida“ finansijski tok.

Sitnice koje, prema verovanju, privlače pare

Postoji više predmeta za koje se veruje da imaju moć da privuku novac ako ih nosite u novčaniku:

Lovorov list - simbol uspeha i blagostanja, često se koristi kao talisman za novac

- simbol uspeha i blagostanja, često se koristi kao talisman za novac Novčanica koju ne trošite - služi kao „sidro“ koje privlači nove prihode

- služi kao „sidro“ koje privlači nove prihode Metalni novčić pronađen na ulici - smatra se znakom sreće i početka finansijskog rasta

- smatra se znakom sreće i početka finansijskog rasta Crveni konac - prema verovanju štiti od gubitka novca i privlači prosperitet

- prema verovanju štiti od gubitka novca i privlači prosperitet Kineski novčići sa rupom - simbolizuju protok novca i sreću

- simbolizuju protok novca i sreću Cimet ili drugi začini - povezuju se sa obiljem i napretkom

U nekim verovanjima pominje se i morska so, koja se stavlja u malu kesicu i čuva u novčaniku kako bi privukla bogatstvo.

Postoji i lista stvari koje treba izbaciti

Jednako je važno i šta ne treba držati u novčaniku. Prema verovanju:

stari računi i papiri simbolizuju troškove i dugove

zgužvane ili pocepane novčanice „odbijaju“ novac

pretrpan novčanik blokira finansijsku energiju

Uređen i čist novčanik smatra se osnovom za privlačenje novca.

Najvažniji faktor ipak nije predmet

Iako su ovi simboli popularni, veruje se da je ključ u nameri i odnosu prema novcu. Predmeti sami po sebi nemaju moć ako iza njih ne stoji vera i svest o finansijama, piše Srbija Danas.

Zato mnogi smatraju da je kombinacija pozitivnog stava, discipline i ovih malih rituala pravi put ka većem finansijskom blagostanju.