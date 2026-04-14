Priča jednog para iz Italije zvuči kao filmski scenario – od euforije zbog navodnog dobitka do potpunog haosa koji je završio bez ijednog evra.

Sve je počelo 8. marta, kada je muškarac kupio greb-greb srećku od pet evra i poklonio je partnerki za Dan žena. Zajedno su je ogrebali u jednom baru i bili ubeđeni da su osvojili čak 500.000 evra.

Prema njegovim rečima, odmah su se dogovorili da novac podele pola-pola. Međutim, situacija je ubrzo krenula u potpuno neočekivanom smeru.

Pobegla sa „dobitkom“

Žena je odnela srećku u banku kako bi naplatila novac – ali se nakon toga više nije vratila. Muškarac je slučaj prijavio finansijskoj policiji, tražeći svoj deo navodnog dobitka, tvrdeći da su imali jasan dogovor.

Svedoci iz lokala gde je srećka kupljena potvrdili su da je par zaista slavio misleći da su dobili veliki novac.

Šok nakon provere

Ipak, konačan obrt usledio je nakon zvanične provere tiketa. Nadležna institucija utvrdila je da – dobitka uopšte nema.

Do zabune je došlo zbog pogrešno ogrebane srećke. Deo broja ostao je prekriven, pa su partneri broj „43“ protumačili kao „13“, što ih je navelo da poveruju da su osvojili glavnu nagradu.

Kraj bez novca – i bez veze

Na kraju, cela priča završila se bez ijednog evra, ali i bez veze između partnera, koja je pukla pod pritiskom cele situacije.